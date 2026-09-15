PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique

Faut se souvenir des années 2000 où le second de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage
Il faudrait le laisser fouler... Souffler c'est pas mal aussi 😅
venir des années 2000 où le secoins de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage
Hein...... Rien à foutre de ta gueule
Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin
|Équipe
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|-4
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𝗩𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗙𝗔𝗡𝗦, 𝗟𝗢𝗢𝗞 𝗔𝗧 𝗭𝗜𝗢𝗡’𝗦 𝗙𝗘𝗘𝗧.🇯🇵 Zion Suzuki’s passing compilation. Honestly… I’m speechless.😳 The composure, the weight of pass, the confidence to break lines from the back — this is not normal for a goalkeeper. Aston Villa fans, Japan fans… you