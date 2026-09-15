PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique

PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique

PSG15 sept. , 12:20
parGuillaume Conte
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Zion Suzuki devait être le nouveau gardien du PSG cet été. Mais son changement de cap pour aller à Aston Villa peut donner des regrets à Luis Enrique, alors que ses portiers actuels ne sont pas convaincants.
Auteur d’un gros match contre Brest, Matvey Safonov a répondu aux critiques et a clairement offert la victoire au PSG en Bretagne. Ses arrêts lui ont permis de connaitre son premier match sans encaisser de buts de la saison. Auparavant, contre Rennes ou Monaco, ses prestations n’avaient pas permis de rassurer une défense parisienne également en difficulté, le Russe n’étant pas le seul fautif des mauvais résultats initiaux de cette campagne 2026-2027. Mais entre un Lucas Chevalier qui n’a pas la confiance de Luis Enrique, et un Matvey Safonov dont les relances au pied agacent tout de même son entraineur en raison d’un déchet trop important, le PSG se dit qu’il a raté le coche cet été.

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En effet, tout était bouclé pour le recrutement de Zion Suzuki en provenance de Parme, dans un transfert à 30 ME hors bonus. Le gardien japonais devait arriver à Paris, mais entre les interrogations sur son rôle et ses agents devenus gourmands, il a finalement bifurqué au dernier moment vers Aston Villa, pour prendre la suite de Dibu Martinez.
Et le début de saison doit faire grincer des dents au PSG. Car si des questions se posent sur la faculté de voir Safonov maintenir un très haut niveau, Suzuki surnage malgré le début de saison décevant des Villans. Il a gagné la confiance d’Unai Emery, et la qualité de son jeu au pied a impressionné, notamment contre Arsenal où le consultant Gary Neville a souligné avoir rarement vu un tel jeu au pied chez un gardien. Malgré les deux buts encaissés à Bruges, il a permis à son équipe de s’imposer en Ligue des Champions, avec de nombreux arrêts décisifs face à la formation belge. Et son jeu au pied doit certainement faire saliver Luis Enrique, qui voulait le recruter justement pour cela.
Un contretemps dans l’été parisien, alors que le PSG espère ne pas se mordre les doigts de ce transfert raté.
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Faut se souvenir des années 2000 où le second de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage

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Il faudrait le laisser fouler... Souffler c'est pas mal aussi 😅

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venir des années 2000 où le secoins de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage

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Hein...... Rien à foutre de ta gueule

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin

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