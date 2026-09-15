L’OL accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine

L’OL accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine

OL15 sept. , 12:10
parGuillaume Conte
3
Ajouter comme source préférée sur Google

Club qui compte énormément dans le paysage du football féminin, l’OL Lyonnes vient d’apprendre part l’UEFA que sa candidature pour accueillir la finale de la Ligue des Champions féminine avait été retenue. C’est l’édition 2027-2028 qui verra sa finale se dérouler au Parc OL, nom officiel du stade pour l’UEFA pour éviter le naming.
Nul doute que les joueuses de Michele Kang feront tout leur possible pour être à ce rendez-vous qui mettra en avant l’enceinte de Décines, qui avait déjà accueilli la finale de la Coupe du monde féminine 2019. La dernière victoire de l’OL dans la plus prestigieuse des compétitions européennes date de 2022.
Articles Recommandés
Tout Le Monde Est Contre Lol Morton Est Degoute
OL

« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

Om Ce Match Qui Va Remplir Le Velodrome A 200
Foot Mondial

OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %

Lom La Vendu 10 Me Et Le Regrette Deja
OM

L’OM l’a vendu 10 ME, et le regrette déjà

Psg Ce Fiasco A 30 Me Qui Fait Enrager Luis Enrique
PSG

PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique

Fil Info

15 sept. , 13:30
« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté
15 sept. , 13:00
OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %
15 sept. , 12:40
L’OM l’a vendu 10 ME, et le regrette déjà
15 sept. , 12:20
PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique
15 sept. , 12:00
Lens vire Dino Toppmöller !
15 sept. , 11:30
L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille
15 sept. , 11:00
OM : Quel joueur, l’Italie sidérée par Balerdi
15 sept. , 10:30
L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde
15 sept. , 10:00
Le Ballon d’Or lui tendait les bras, ce joueur du PSG a disparu

Derniers commentaires

« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

venir des années 2000 où le secoins de la FFF régnait en pacha sur la Ligue 1, avait les arbitres à sa botte, et les horaires de matches à sa convenance, aujourd'hui cette personne se trouve membre de la FFF, Lyon paie aujourd'hui et du moins je l'espère tous les agissements de ce personnage

L’OL accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine

Hein...... Rien à foutre de ta gueule

L'arbitre d'OM-PSG n'est pas validé à Marseille

Les clubs professionnels ne peuvent récuser ou désaprouver les désignations des arbitres.......C'est le meilleur avec Wattelier et Bollengier apte à diriger ce match Turpin est pour moi en déclin

L'OL et rien d'autre, il n'a pas hésité une seconde

Combien de temps résistera t-il et supportera de ne jouer que quelques minutes par ci par là Il ne restera pas longtemps dans ce club

OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %

A se serait merveilleux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading