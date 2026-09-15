L’OM l’a vendu 10 ME, et le regrette déjà

L’OM l’a vendu 10 ME, et le regrette déjà

OM15 sept. , 12:40
parGuillaume Conte
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A l'heure où l'OM manque clairement de solution, un joueur envoyé l'hiver dernier en Italie crève l'écran. Quitter Marseille est très souvent synonyme d'explosion de la carrière par la suite.
Il n’y a pas que cet été que l’OM a vendu pour essayer de renflouer les caisses. L’hiver dernier, le club provençal a laissé partir deux de ses grands espoirs : Robinio Vaz et Darryl Bakola. Le premier a rejoint la Roma pour 22 ME mais n’a pas vraiment convaincu en Italie et il a été prêté à Hull City cet été. Pour Darryl Bakola, la musique est différente.

Les meilleurs jeunes sont partis, l'OM manque de solutions

Parti pour 10 ME vers Sassuolo après seulement une dizaine d’apparitions avec l’OM, le Franco-Congolais s’éclate en Italie. Dans l’équipe surprise de ce début de saison, qui a remporté quatre de ses six premiers matchs toutes compétitions confondues, le milieu de terrain brille par son activité et a déjà délivré deux passes décisives. Il adore se balader sur le terrain et démontre son impact physique et son sens du jeu collectif. Sa démonstration face à la Juventus après son entrée et en jeu, avec à la clé une passe décisive pour le but victorieux, a frappé les médias italiens.
Sans surprise, on ne perd pas de temps de l’autre côté des Alpes, et la Juventus est annoncée comme intéressée par son recrutement pour cet hiver ou la saison prochaine. S’il confirme son potentiel, il pourrait partir pour un montant copieux alors qu’il est sous contrat avec Sassuolo jusqu’en 2030.
Un joueur aussi jeune, puisqu’il n’a que 18 ans, capable d’évoluer à tous les postes du milieu de terrain, voilà qui aurait fait du bien à l’OM de Bruno Genesio, qui aligne presque Angel Gomes à contre coeur faute de choix dans ce secteur de jeu. Impossible de refaire l’histoire, mais l’adage qui veut que de nombreux joueurs explosent après avoir quitté l’OM ne cesse de se confirmer cet été, alors que l’Italie est aussi sous le charme de Leonardo Balerdi après sa première titularisation à la Roma.

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