EdF : Zidane va faire du Deschamps, c'est confirmé

Très bonne recrue cet Athekame.
toi t'es le roi de l'argumentation la sardine :)
Démonstration faites mdr et bien non ! DEGONFLES TON BOULARD ah maintenant Monsieur est dans la tete de Mboulard ! Il sait si il parle au sens propre ou au sens figuré ! Et ta définition ca change rien, c'est tjr aussi ridicule comme déclaration ! que ca soit au figuré ou pas ! "élu au sens figuré: Personne choisie" Merci de confirmer ce que je dis ! Personne l'a choisi pour ton ballon d'or depuis 10ans... C'est Dembele l'élu selon ta propre définition mdr
pour le coup tu demontres que tu connais meme pas la signification du mot l'élu que mbappé a mentionner c'est pas le fait de ce faire elire mdr élu au sens figuré: Personne choisie par préférence en amour (l'heureux élu) ou quelqu'un qui semble avoir une chance ou un talent unique tu te coucheras moins bete ce soir lol voila demonstration faite bisous
Tu fais de la peine sérieux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
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|1
|0
|7
|2
|5
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|6
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|0
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|2
|2
|4
|-2
|2
|4
|0
|2
|2
|4
|7
|-3
|2
|4
|0
|2
|2
|1
|5
|-4
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