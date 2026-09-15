EdF : Zidane va faire du Deschamps, c'est confirmé

EdF : Zidane va faire du Deschamps, c'est confirmé

Equipe de France15 sept. , 14:00
parHadrien Rivayrand
0
Ajouter comme source préférée sur Google
Zinedine Zidane débutera prochainement son aventure avec l'équipe de France. Si le nouveau sélectionneur des Bleus a sa vision des choses, il ne devrait rien révolutionner non plus au niveau du management.
L'équipe de France aura prochainement un bloc de quatre rencontres à disputer en Ligue des Nations. Zinedine Zidane aura fort à faire pour ses débuts avec les Bleus. L'ancien du Real Madrid sera logiquement très attendu par les fans et les observateurs de la formation tricolore. Il devrait, pour ces rencontres à venir, faire appel à un groupe solide, mais qui pourrait comporter quelques surprises à souligner.
Du changement est dans l'air, avec un Zidane qui basera son système de jeu sur un pressing intense et sur la possession de balle. De quoi plaire aux nombreux cracks qui composent les rangs de l'équipe de France.

Zidane sur les traces de son prédécesseur ? 

Cependant, si le jeu promis a de quoi séduire après quelques années sous Deschamps où le spectacle passait parfois au second plan, Zidane devrait avoir la même approche que son prédécesseur concernant le management. Le journal L'Équipe indique d'ailleurs à ce sujet : « La méthode Zidane, c'est aussi un management à la Deschamps. Avec une proximité affichée avec ses joueurs. Les deux techniciens n'ont pas prévu d'échanger mais au moins là-dessus, ils parlent le même langage... »

Lire aussi

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué
Reste à connaître désormais le groupe de l'équipe de France pour les rencontres face à la Turquie, la Belgique (x2) et l'Italie. À noter que Zidane devra gérer avec habileté les egos qui composent son vestiaire.
Pas sûr qu'il ait d'ailleurs apprécié la récente polémique autour de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé concernant le Ballon d'Or, alors que les deux cracks seront au cœur de son projet de jeu. Des premières tensions qui devront rapidement être réglées pour le bien des Bleus.
Articles Recommandés
Ol Une Recrue Deja Indispensable Fonseca Se Regale
OL

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Lens Dino Toppmoller Vire Lallemagne Devoile Toute Laffaire
Lens

Lens : Dino Toppmöller viré, l'Allemagne dévoile toute l'affaire

A 41 Ans Il Se Propose De Sauver Lom Pour Zero Euro
OM

A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro

Tout Le Monde Est Contre Lol Morton Est Degoute
OL

« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté

Fil Info

15 sept. , 15:30
OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale
15 sept. , 15:00
Lens : Dino Toppmöller viré, l'Allemagne dévoile toute l'affaire
15 sept. , 14:30
A 41 ans, il se propose de sauver l’OM pour zéro euro
15 sept. , 13:30
« Tout le monde est contre l’OL », Morton est dégoûté
15 sept. , 13:00
OM : Ce match qui va remplir le Vélodrome à 200 %
15 sept. , 12:40
L’OM l’a vendu 10 ME, et le regrette déjà
15 sept. , 12:20
PSG : Ce fiasco à 30 ME qui fait enrager Luis Enrique
15 sept. , 12:10
L’OL accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine
15 sept. , 12:00
Lens vire Dino Toppmöller !

Derniers commentaires

OL : Une recrue déjà indispensable, Fonseca se régale

Très bonne recrue cet Athekame.

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

toi t'es le roi de l'argumentation la sardine :)

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Démonstration faites mdr et bien non ! DEGONFLES TON BOULARD ah maintenant Monsieur est dans la tete de Mboulard ! Il sait si il parle au sens propre ou au sens figuré ! Et ta définition ca change rien, c'est tjr aussi ridicule comme déclaration ! que ca soit au figuré ou pas ! "élu au sens figuré: Personne choisie" Merci de confirmer ce que je dis ! Personne l'a choisi pour ton ballon d'or depuis 10ans... C'est Dembele l'élu selon ta propre définition mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

pour le coup tu demontres que tu connais meme pas la signification du mot l'élu que mbappé a mentionner c'est pas le fait de ce faire elire mdr élu au sens figuré: Personne choisie par préférence en amour (l'heureux élu) ou quelqu'un qui semble avoir une chance ou un talent unique tu te coucheras moins bete ce soir lol voila demonstration faite bisous

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

Tu fais de la peine sérieux

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1LOSC Lille logo
LOSC Lille
104310725
2Monaco logo
Monaco
104310624
3Rennes logo
Rennes
104310853
4Paris logo
Paris
84220624
5Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
84220624
6Strasbourg logo
Strasbourg
74211981
7Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
54121660
8Brest logo
Brest
54121660
9Lorient logo
Lorient
54121440
10Lens logo
Lens
44112871
11Angers SCO logo
Angers SCO
4411245-1
12Troyes logo
Troyes
4411249-5
13Olympique Marseille logo
O. Marseille
34103660
14Le Mans logo
Le Mans
3403178-1
15Auxerre logo
Auxerre
34103511-6
16Le Havre logo
Le Havre
2402224-2
17Toulouse logo
Toulouse
2402247-3
18Nice logo
Nice
2402215-4

Loading