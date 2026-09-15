EdF : Zidane va faire du Deschamps, c'est confirmé

Zinedine Zidane débutera prochainement son aventure avec l'équipe de France. Si le nouveau sélectionneur des Bleus a sa vision des choses, il ne devrait rien révolutionner non plus au niveau du management.

L' équipe de France aura prochainement un bloc de quatre rencontres à disputer en Ligue des Nations. Zinedine Zidane aura fort à faire pour ses débuts avec les Bleus. L'ancien du Real Madrid sera logiquement très attendu par les fans et les observateurs de la formation tricolore. Il devrait, pour ces rencontres à venir, faire appel à un groupe solide, mais qui pourrait comporter quelques surprises à souligner.

Du changement est dans l'air, avec un Zidane qui basera son système de jeu sur un pressing intense et sur la possession de balle. De quoi plaire aux nombreux cracks qui composent les rangs de l'équipe de France.

Zidane sur les traces de son prédécesseur ?

Cependant, si le jeu promis a de quoi séduire après quelques années sous Deschamps où le spectacle passait parfois au second plan, Zidane devrait avoir la même approche que son prédécesseur concernant le management. Le journal L'Équipe indique d'ailleurs à ce sujet : « La méthode Zidane, c'est aussi un management à la Deschamps. Avec une proximité affichée avec ses joueurs. Les deux techniciens n'ont pas prévu d'échanger mais au moins là-dessus, ils parlent le même langage... »

Reste à connaître désormais le groupe de l'équipe de France pour les rencontres face à la Turquie, la Belgique (x2) et l'Italie. À noter que Zidane devra gérer avec habileté les egos qui composent son vestiaire.

Pas sûr qu'il ait d'ailleurs apprécié la récente polémique autour de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé concernant le Ballon d'Or, alors que les deux cracks seront au cœur de son projet de jeu. Des premières tensions qui devront rapidement être réglées pour le bien des Bleus.