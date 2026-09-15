EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé
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EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé

OM15 sept. , 16:00
parHadrien Rivayrand
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Ce jeudi soir, l'OM débutera sa campagne en Ligue Europa par un déplacement périlleux sur la pelouse de Besiktas. Si rien ne va trop en ce début de saison à Marseille, les cotes restent en faveur des Phocéens.
L'OM aura fort à faire ce jeudi soir à Istanbul lors de son match face à Besiktas. Le club turc est en très belle forme, alors que les Phocéens sont, eux, en crise. Bruno Genesio ne veut pas laisser tomber la Ligue Europa, mais pourrait tout de même faire un peu tourner son effectif avant la réception du PSG en Ligue 1 au Stade Vélodrome. L'entraîneur marseillais dispose de talent dans son groupe, même si la dynamique actuelle est franchement négative. D'ailleurs, les bookmakers parient sur l'OM cette saison en Ligue Europa.

L'OM favori de la Ligue Europa ?

Ces dernières heures, le compte X Football Rankings a en effet publié son classement final prédit de la phase de ligue de la C3. Et on retrouve une qualification dans le top 8 pour les Phocéens, eux qui sont annoncés à la 7e position. Ce serait d'ailleurs la seule équipe française directement qualifiée pour les huitièmes de finale, alors que l'OL et le Stade Rennais sont respectivement annoncés à la 10e et à la 9e place. Marseille devra donc assumer son statut d'équipe favorite. Il faudra de toute manière réagir avant la trêve internationale, sous peine de se mettre déjà le feu pour la suite des opérations. Les tensions sont vives en interne, notamment entre Frank McCourt et Bruno Genesio.

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Il faudra montrer du caractère face à Besiktas, qui n'a pas prévu de faire de cadeaux à Marseille. À noter que Football Rankings place, de son côté, les Turcs à la 30e place de cette phase de ligue de la Ligue Europa. Une prédiction surprenante au vu de la dynamique actuelle, bien différente entre les deux formations. Après 5 journées en championnat turc, Besiktas est deuxième à un point de Galatasaray.
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ouai tu troll pas trop sur un article de lyon mdr en 3 min 3 messages

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Il manquera donc Steve Kango, Noham Kamara, Abner Vinícius , Alejandro Gomes Rodriguez, Adil Hamdani

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dedelafrite 30 août 2026 à 6:51 + 303 Tu peux te regarder dans la glace...Et comme tout le monde tu peux voir que tu es un putain de gros beauf sans amis mdr

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

T'es parti pour faire les 24h du trollage ? T'es là depuis plusieurs heures à débattre sur le mot élu et tu veux pas t'arreter tu pourrais y passer la soirée mdr Tes preuves de mon trollage sur les articles de l'OL monsieur le mythomane?

« Si Mbappé doit crever un ami », le malaise de Dembélé expliqué

dedelafrite 30 août 2026 à 6:50 + 303 t'es le premier à chialer tout le temps toi mdr Une vrai fillette qui voit de la haine partout lo

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