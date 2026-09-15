EL : L'OM terrifie encore l'Europe, le top 8 annoncé

ouai tu troll pas trop sur un article de lyon mdr en 3 min 3 messages
Il manquera donc Steve Kango, Noham Kamara, Abner Vinícius , Alejandro Gomes Rodriguez, Adil Hamdani
dedelafrite 30 août 2026 à 6:51 + 303 Tu peux te regarder dans la glace...Et comme tout le monde tu peux voir que tu es un putain de gros beauf sans amis mdr
T'es parti pour faire les 24h du trollage ? T'es là depuis plusieurs heures à débattre sur le mot élu et tu veux pas t'arreter tu pourrais y passer la soirée mdr Tes preuves de mon trollage sur les articles de l'OL monsieur le mythomane?
dedelafrite 30 août 2026 à 6:50 + 303 t'es le premier à chialer tout le temps toi mdr Une vrai fillette qui voit de la haine partout lo
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