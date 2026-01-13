OL : Un énorme coup au buzzer du mercato ?

L'OL espère continuer à recruter pour se renforcer, mais le club rhodanien cherche aussi à effectuer un très gros départ, qui pourrait se concrétiser dans les dernières heures du mercato.

Cela devrait encore bouger à l’Olympique Lyonnais , qui s’est déjà bien renforcé cet hiver avec la venue d’Endrick. Mais des mouvements sont encore attendus, et cela pourrait bien se décanter au buzzer du mercato , dans un peu plus de deux semaines. En effet, selon la presse italienne, l’OL cherche à se séparer d’un joueur au très gros salaire. Il s’agit d’Orel Mangala, qui a coûté une fortune au club rhodanien et est encore très loin de sa meilleure forme. Les dirigeants lyonnais espèrent se soulager de son salaire, ce qui permettrait de valider une autre recrue par la même occasion.

Le journaliste Simone Rippa confirme que l’OL a proposé le Diable Rouge à deux clubs : la Lazio et la Fiorentina. La Viola y a répondu, expliquant qu’elle était intéressée par cette perspective, mais que Mangala n’était pas son objectif prioritaire pour ce mercato . Il Messaggero dévoile de son côté que la Lazio Rome n’a pas dit non pour un prêt de l’ancien de Nottingham Forest, mais que cette solution ne sera étudiée que dans les derniers jours du mercato.

Deux réponses considérées comme positives par l’OL, qui voit bien que, malgré ses difficultés actuelles et son retour progressif de blessure, Orel Mangala est une piste prise au sérieux par les clubs à qui elle est proposée. Il va désormais falloir boucler une telle opération pour soulager la masse salariale lyonnaise, au moins pour les six prochains mois.

Toujours en Italie, la signature de Tanner Tessmann n’est pour le moment plus l’ordre du jour au sein des deux clubs italiens qui le suivaient dans le courant du mois de décembre.