ICONSPORT_278616_0020

OL : Un énorme coup au buzzer du mercato ?

OL13 janv. , 12:20
parGuillaume Conte
3
L'OL espère continuer à recruter pour se renforcer, mais le club rhodanien cherche aussi à effectuer un très gros départ, qui pourrait se concrétiser dans les dernières heures du mercato.
Cela devrait encore bouger à l’Olympique Lyonnais, qui s’est déjà bien renforcé cet hiver avec la venue d’Endrick. Mais des mouvements sont encore attendus, et cela pourrait bien se décanter au buzzer du mercato, dans un peu plus de deux semaines. En effet, selon la presse italienne, l’OL cherche à se séparer d’un joueur au très gros salaire. Il s’agit d’Orel Mangala, qui a coûté une fortune au club rhodanien et est encore très loin de sa meilleure forme. Les dirigeants lyonnais espèrent se soulager de son salaire, ce qui permettrait de valider une autre recrue par la même occasion.
Le journaliste Simone Rippa confirme que l’OL a proposé le Diable Rouge à deux clubs : la Lazio et la Fiorentina. La Viola y a répondu, expliquant qu’elle était intéressée par cette perspective, mais que Mangala n’était pas son objectif prioritaire pour ce mercato. Il Messaggero dévoile de son côté que la Lazio Rome n’a pas dit non pour un prêt de l’ancien de Nottingham Forest, mais que cette solution ne sera étudiée que dans les derniers jours du mercato.
Deux réponses considérées comme positives par l’OL, qui voit bien que, malgré ses difficultés actuelles et son retour progressif de blessure, Orel Mangala est une piste prise au sérieux par les clubs à qui elle est proposée. Il va désormais falloir boucler une telle opération pour soulager la masse salariale lyonnaise, au moins pour les six prochains mois.
Toujours en Italie, la signature de Tanner Tessmann n’est pour le moment plus l’ordre du jour au sein des deux clubs italiens qui le suivaient dans le courant du mois de décembre.

Lire aussi

Panique à l’OL, Endrick sur le départ !Panique à l’OL, Endrick sur le départ !
L'OL a deux joueurs de classe mondialeL'OL a deux joueurs de classe mondiale
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_263649_0001
Liga

Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone

ICONSPORT_275756_0114
PSG

Le PSG mauvais perdant, ça se confirme

ICONSPORT_266359_0082
OM

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

ICONSPORT_264177_0051
Rennes

Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro

Fil Info

13 janv. , 17:01
Officiel : Joao Cancelo de nouveau prêté au FC Barcelone
13 janv. , 17:00
Le PSG mauvais perdant, ça se confirme
13 janv. , 16:40
OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé
13 janv. , 16:20
Officiel : Rennes le laisse partir pour zéro euro
13 janv. , 16:20
Officiel : Bordeaux s'offre un champion de France
13 janv. , 16:00
Enorme bonne nouvelle pour l’OL
13 janv. , 15:30
De Zerbi donne les deux conditions pour plaquer l'OM
13 janv. , 15:00
Paris drague Mathys Tel avec une offre irrefusable
13 janv. , 14:57
Romain Faivre et Sofiane Boufal débarquent au Havre

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'est cet été au mois de juillet que vous avez perdu, pendant cette compétition de pacotille qui a fait que vos joueurs sont cuits depuis cet automne. Ne prends pas de vacances durant un an et tu verras si tu es efficace au boulot.

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Il a aussi perdu

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

il ne sont pas marseillais de coeur c'est pas comme a lyon ou la plupart des joueurs veulent jouer pour lyon

Enorme bonne nouvelle pour l’OL

On baigne dans le n'importe quoi sur Foot01......

OM : Robinio Vaz vendu, le nouveau prix dévoilé

C'est pas en partant si vite de Marseille qu'on aura le temps de voir des jeunes joueurs formés au centre. J'ai du mal a comprendre la mentalité de ces jeunes qui cherche avant tout le pognon.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading