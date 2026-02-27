ICONSPORT_283669_0279
Paulo Fonseca

OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

OL27 févr. , 21:00
parEric Bethsy
0
Confronté à des blessures, Paulo Fonseca devra innover face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait modifier son schéma tactique et offrir une première titularisation à sa recrue hivernale Roman Yaremchuk.
Ça se complique encore un peu plus pour Paulo Fonseca. Lors de la défaite à Strasbourg (3-1) dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a cette fois perdu Pavel Sulc. L’attaquant tchèque était sorti en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’empêchera de disputer le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. C’est encore une solution offensive en moins pour le Portugais toujours privé d’Afonso Moreira, en plus des blessés de longue date Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Lire aussi

L'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OML'OL doit préparer un plan contre ce joueur de l'OM
Alors quelles solutions pour Paulo Fonseca ? Nettement moins en vue qu’à ses débuts, Adam Karabec peut prétendre à une place de titulaire au Vélodrome, tout comme Roman Yaremchuk. Après deux apparitions en Ligue 1, pour un total de 41 minutes, l’attaquant recruté cet hiver a les faveurs de Nicolas Puydebois. Le consultant du média Olympique-et-lyonnais verrait bien l’Ukrainien débuter l’Olympico, peut-être dans un schéma tactique inédit et lié à l’absence de plusieurs ailiers.
« Lorsqu'il est entré à la Meinau, il a tout de suite donné une passe décisive, amené autre chose, a commenté l’ancien gardien des Gones. Ce fut limité dans le temps car l'OL n'a pas beaucoup eu la balle, mais il y avait un petit dynamisme supplémentaire. Si tu joues en 4-4-2 losange avec Endrick qui tourne autour de lui, il y a de l'idée. Les milieux prennent les côtés en possession du ballon. Mais il y a davantage de travail pour créer une complémentarité. » Paulo Fonseca peut aussi opter pour l’utilisation d’un faux numéro 9 comme Corentin Tolisso ou Khalis Merah, une solution déjà privilégiée à plusieurs reprises cette saison.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_360351_0551
PSG

Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre

Ligue 2 programmme
Ligue 2

L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée

ICONSPORT_270916_0424
OM

Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

Fil Info

27 févr. , 22:00
Luis Enrique prépare une compo osée contre Le Havre
27 févr. , 21:53
L2 : Programme TV et résultats de la 25e journée
27 févr. , 21:30
Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM
27 févr. , 20:40
TV : Téléfoot le dimanche matin, c'est bientôt fini
27 févr. , 20:20
Olise et Diomandé, encore un mercato fou à Liverpool
27 févr. , 20:00
PSG : 103 matchs, Paris est au bout de sa vie
27 févr. , 19:59
Strasbourg - Lens : les compos (20h45 sur Ligue1+)
27 févr. , 19:40
OM : Trahi par Benatia, Longoria ne s’en remet pas

Derniers commentaires

Il annonce un mercato de fou au Paris SG

Comment voulez vous que ça se passe bien quand on voit le contrat qui a été fait à WEMERY …

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

Il devient fou Melanchon ? Comment oser traîter Aulas de raciste ? Ce n' est pas un ange, mais là j'ai la sensation qu'il pousse le bouchon ( lyonnais) un peu loin

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

quand tu regardes les resultats des elections lyon est plutot un terreau fertile a la gauche

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

T'es Lyonnais le fascisme tu devrais savoir ce que c'est

« L’OL n’est pas un nid de gauchistes » : Mélenchon attaque Aulas

c'est clairement ca .. le partie qui prone la tolerance mais qui est le partie le moins tolerant ... c'est assez dingue cette contradiction

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Strasbourg
3423104939309
8
Monaco
3423104938362
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

Loading