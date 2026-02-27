OL : Une révolution tactique proposée contre l’OM

Confronté à des blessures, Paulo Fonseca devra innover face à l’Olympique de Marseille dimanche soir au Vélodrome. L’entraîneur de l’Olympique Lyonnais pourrait modifier son schéma tactique et offrir une première titularisation à sa recrue hivernale Roman Yaremchuk.

Ça se complique encore un peu plus pour Paulo Fonseca. Lors de la défaite à Strasbourg (3-1) dimanche dernier, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais a cette fois perdu Pavel Sulc. L’attaquant tchèque était sorti en raison d’une blessure aux ischio-jambiers qui l’empêchera de disputer le choc face à l’Olympique de Marseille dimanche soir. C’est encore une solution offensive en moins pour le Portugais toujours privé d’Afonso Moreira, en plus des blessés de longue date Malick Fofana et Ernest Nuamah.

Alors quelles solutions pour Paulo Fonseca ? Nettement moins en vue qu’à ses débuts, Adam Karabec peut prétendre à une place de titulaire au Vélodrome, tout comme Roman Yaremchuk. Après deux apparitions en Ligue 1 , pour un total de 41 minutes, l’attaquant recruté cet hiver a les faveurs de Nicolas Puydebois. Le consultant du média Olympique-et-lyonnais verrait bien l’Ukrainien débuter l’Olympico, peut-être dans un schéma tactique inédit et lié à l’absence de plusieurs ailiers.

« Lorsqu'il est entré à la Meinau, il a tout de suite donné une passe décisive, amené autre chose, a commenté l’ancien gardien des Gones. Ce fut limité dans le temps car l'OL n'a pas beaucoup eu la balle, mais il y avait un petit dynamisme supplémentaire. Si tu joues en 4-4-2 losange avec Endrick qui tourne autour de lui, il y a de l'idée. Les milieux prennent les côtés en possession du ballon. Mais il y a davantage de travail pour créer une complémentarité. » Paulo Fonseca peut aussi opter pour l’utilisation d’un faux numéro 9 comme Corentin Tolisso ou Khalis Merah, une solution déjà privilégiée à plusieurs reprises cette saison.