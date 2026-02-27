Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

ICONSPORT_270916_0424
Parti d’un commun accord avec l’Olympique de Marseille, Roberto De Zerbi fait déjà l’objet de rumeurs en Angleterre. Mais en attendant un possible rebond en Premier League, l’entraîneur italien se ressource de l’autre côté des Alpes en bonne compagnie.
Comme l’Olympique de Marseille, parti en stage à Marbella en vue du choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche, Roberto De Zerbi avait besoin de respirer. L’entraîneur parti d’un commun accord avec le club phocéen est allé se ressourcer en Italie. Cette semaine, le technicien désormais libre de tout contrat a été aperçu du côté de Brescia.
Le média local Il Giornale di Brescia l’a photographié en compagnie d’un certain Pep Guardiola venu passer trois jours en Lombardie pendant son temps libre. Le manager de Manchester City en a profité pour rendre visite au club qu’il avait connu durant sa carrière de joueur. C’était aussi l’occasion de bavarder avec Roberto De Zerbi. Autant dire que la discussion entre ces deux passionnés tournait autour du ballon rond.

L’Italien a peut-être évoqué son expérience difficile à l’Olympique de Marseille, ou son possible retour en Angleterre en tant qu’adversaire de Pep Guardiola. Tottenham a certes choisi un autre coach passé par la cité phocéenne, à savoir Igor Tudor. Mais le Croate a seulement été engagé comme intérimaire jusqu’à la fin de la saison. Et le nom de Roberto De Zerbi continue de circuler pour une nomination chez les Spurs cet été.
On parle aussi d’un intérêt de Manchester United pour l’ancien entraîneur de Brighton. Ce dernier pourrait s’installer à Old Trafford si Michael Carrick, lui aussi choisi en tant que solution provisoire, n’était pas conservé au terme de l’exercice. Nos confrères de Sky Sports précisent tout de même qu’en cas de choix entre Tottenham et les Red Devils, Roberto De Zerbi donnerait sa préférence au club londonien.
