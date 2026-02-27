Roberto De Zerbi réapparaît déjà après l’OM

Comment voulez vous que ça se passe bien quand on voit le contrat qui a été fait à WEMERY …
Il devient fou Melanchon ? Comment oser traîter Aulas de raciste ? Ce n' est pas un ange, mais là j'ai la sensation qu'il pousse le bouchon ( lyonnais) un peu loin
quand tu regardes les resultats des elections lyon est plutot un terreau fertile a la gauche
T'es Lyonnais le fascisme tu devrais savoir ce que c'est
c'est clairement ca .. le partie qui prone la tolerance mais qui est le partie le moins tolerant ... c'est assez dingue cette contradiction
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|54
|23
|17
|3
|3
|52
|19
|33
|52
|23
|17
|1
|5
|44
|20
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|23
|10
|7
|6
|37
|35
|2
|34
|23
|10
|4
|9
|39
|30
|9
|34
|23
|10
|4
|9
|38
|36
|2
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|23
|8
|7
|8
|33
|27
|6
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|23
|8
|5
|10
|22
|28
|-6
|26
|23
|6
|8
|9
|20
|29
|-9
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
🇮🇹🇪🇸 Roberto De Zerbi and Pep Guardiola met up in Italy. 🤝 Guardiola spent a total of 3 days in Brescia; watching football, meeting old friends, shopping and dining out. 📸 Giornale de Brescia