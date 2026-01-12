L'OL a deux joueurs de classe mondiale

L’OL a battu le LOSC ce dimanche soir en Coupe de France. Endrick a inscrit son premier but en France sous les couleurs des Gones.

L’ OL va mieux ces dernières semaines et l’a encore démontré ce dimanche en Coupe de France. Les Rhodaniens avaient pourtant un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC, mais le collectif de Paulo Fonseca a une nouvelle fois répondu présent. Cette rencontre était également l’occasion de voir Endrick évoluer pour la première fois avec les Gones. Le Brésilien a soufflé le chaud et le froid mais a tout de même trouvé le chemin des filets. Sa présence sur le terrain change beaucoup de choses pour Lyon, ce qui a particulièrement plu aux observateurs, dont Sidney Govou, pour qui l'OL a désormais deux forces vives de grand talent avec Endrick et Tolisso.

Endrick fait déjà parler de lui

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant le joueur prêté par le Real Madrid : « Pour ce qui est de la recrue Endrick, il a déjà montré de belles choses. On l’attendait numéro 9, il a joué dans le couloir droit. Ça pourrait être le joueur qui a cette capacité à déclencher de loin que n’avait pas vraiment l’OL, à part Tolisso, qui est au niveau international depuis le début de la saison.

Je n’avais pas encore vu jouer Endrick, mais cette envie de s’orienter vers l’avant, c’est bien. J’aime cette prise d’initiatives, ça change du football un peu aseptisé des joueurs de couloir. On sent que ça va être un danger permanent. Marquer un but pour son premier match, en plus à Lille, une équipe pas évidente à jouer, c’est un plus. Ça sera certainement la recrue offensive attendue depuis le début de saison ».

À noter que Govou a également salué les choix opérés par Paulo Fonseca, qui semble désormais avoir trouvé son rythme de croisière avec l’OL. L’entraîneur portugais pourrait toutefois avoir encore un peu de travail tactique dans les prochains jours, d’autant que les Gones attendent toujours des renforts sur le marché des transferts.