ICONSPORT_281139_0001
Endrick (OL)

L'OL a deux joueurs de classe mondiale

OL12 janv. , 22:00
parHadrien Rivayrand
5
L’OL a battu le LOSC ce dimanche soir en Coupe de France. Endrick a inscrit son premier but en France sous les couleurs des Gones.
L’OL va mieux ces dernières semaines et l’a encore démontré ce dimanche en Coupe de France. Les Rhodaniens avaient pourtant un déplacement périlleux sur la pelouse du LOSC, mais le collectif de Paulo Fonseca a une nouvelle fois répondu présent. Cette rencontre était également l’occasion de voir Endrick évoluer pour la première fois avec les Gones. Le Brésilien a soufflé le chaud et le froid mais a tout de même trouvé le chemin des filets. Sa présence sur le terrain change beaucoup de choses pour Lyon, ce qui a particulièrement plu aux observateurs, dont Sidney Govou, pour qui l'OL a désormais deux forces vives de grand talent avec Endrick et Tolisso.

Endrick fait déjà parler de lui 

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué concernant le joueur prêté par le Real Madrid : « Pour ce qui est de la recrue Endrick, il a déjà montré de belles choses. On l’attendait numéro 9, il a joué dans le couloir droit. Ça pourrait être le joueur qui a cette capacité à déclencher de loin que n’avait pas vraiment l’OL, à part Tolisso, qui est au niveau international depuis le début de la saison.
Je n’avais pas encore vu jouer Endrick, mais cette envie de s’orienter vers l’avant, c’est bien. J’aime cette prise d’initiatives, ça change du football un peu aseptisé des joueurs de couloir. On sent que ça va être un danger permanent. Marquer un but pour son premier match, en plus à Lille, une équipe pas évidente à jouer, c’est un plus. Ça sera certainement la recrue offensive attendue depuis le début de saison ».

Lire aussi

Six mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses piedsSix mois à l'OL, tout Lyon est déjà à ses pieds
À noter que Govou a également salué les choix opérés par Paulo Fonseca, qui semble désormais avoir trouvé son rythme de croisière avec l’OL. L’entraîneur portugais pourrait toutefois avoir encore un peu de travail tactique dans les prochains jours, d’autant que les Gones attendent toujours des renforts sur le marché des transferts.
5
Articles Recommandés
ICONSPORT_282221_0133
Coupe de France

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

ICONSPORT_112937_0011
Coupe de France

CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale

ICONSPORT_282221_0225
PSG

« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent

ICONSPORT_282100_0147
Kylian Mbappé

Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé

Fil Info

12 janv. , 23:08
CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es
12 janv. , 23:08
CdF : Programme TV et résultats des 16es de finale
12 janv. , 23:07
« Barcola a du sang sur les mains », les fans du PSG craquent
12 janv. , 22:25
Xabi Alonso quitte le Real, le message étrange de Kylian Mbappé
12 janv. , 21:40
Kehrer s'en va, Wout Faes arrive à Monaco
12 janv. , 21:20
Lens fonce sur un grand espoir belge
12 janv. , 21:00
35 ME sur un joueur moyen, l’OM n’est plus si chaud
12 janv. , 20:40
Lee écarté du groupe, le PSG fait une annonce

Derniers commentaires

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Si tu concrétises tes occaz, la défense n'est pas un problème

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Oui le PSG aurait dû gagner... S'ils avaient concrétisés.... Tu as trop de manque dans la finition. Ça rappelle le PSG début de saison de l'an dernier. Mais en plus ça joue trop a la baballe. On l'a vu sur les 15 dernières minutes après le but, là ça a accéléré, mais c'était trop tard. Faut jouer a fond au début, tuer le match et après tu joues a la baballe, là le PSG fait l'inverse. Ça joue à l'économie, ça fait tourner, a force de jouer a la limite, ça devait arriver...

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Non, le PSG n'est pas impérial depuis le début de saison

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

C'était donc pas un hasard le 2-2 de l'OM

CdF : Exploit du PFC, qui élimine le PSG en 1/16es

Le PSG mord la poussière vous êtes sérieux, après ce hold-up intersidéral ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading