L'OL a deux joueurs de classe mondiale

Si tu concrétises tes occaz, la défense n'est pas un problème
Oui le PSG aurait dû gagner... S'ils avaient concrétisés.... Tu as trop de manque dans la finition. Ça rappelle le PSG début de saison de l'an dernier. Mais en plus ça joue trop a la baballe. On l'a vu sur les 15 dernières minutes après le but, là ça a accéléré, mais c'était trop tard. Faut jouer a fond au début, tuer le match et après tu joues a la baballe, là le PSG fait l'inverse. Ça joue à l'économie, ça fait tourner, a force de jouer a la limite, ça devait arriver...
Non, le PSG n'est pas impérial depuis le début de saison
C'était donc pas un hasard le 2-2 de l'OM
Le PSG mord la poussière vous êtes sérieux, après ce hold-up intersidéral ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
