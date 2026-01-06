ICONSPORT_281400_0060

OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick

OL06 janv. , 8:40
parGuillaume Conte
0
L'Olympique Lyonnais a déroulé le tapis rouge à Endrick. Le prêt du Brésilien fait saliver tout le monde, y compris le Real Madrid qui a mis le paquet pour que cela fonctionne. 
Même s’il n’a pas encore joué une seule minute avec sa nouvelle équipe, cela fait désormais plus d’une semaine qu’Endrick s’entraine avec le maillot de l’Olympique Lyonnais sur le dos. Ce lundi, l’OL s’est même permis de le présenter en conférence de presse pour qu’il confie sa motivation à relancer sa carrière. Le jeune brésilien a des fourmis dans les jambes et cela peut se comprendre après six mois sans jouer. Au Real Madrid, Xabi Alonso ne l’a quasiment pas utilisé, ce qui a forcément empêché l’ancien de Palmeiras de prendre le rythme nécessaire pour être immédiatement efficace.

Le Real Madrid ne laisse pas Endrick seul à Lyon

Néanmoins, le club merengue tient à sa pépite brésilienne, et il n’a pas laissé Endrick arriver seul à Lyon. Ainsi, la presse espagnole a dévoilé ces dernières heures que Guido Spirandelli avait lui aussi fait le trajet du Real à l’OL, afin d’effectuer un suivi médical personnalisé de l’attaquant de 19 ans. L’idée est bien sûr de ménager le joueur qui va voir son temps de jeu exploser, avec cet accompagnement par ce physiothérapeute du Real Madrid. 
Le kiné du club espagnol va collaborer avec le staff lyonnais pour travailler sur la montée en puissance d’Endrick, que Paulo Fonseca juge pas encore prêt à démarrer un match. Nul doute que son temps de jeu sera surveillé de près, à la fois par le Real Madrid pour rendre ce prêt intéressant, mais aussi pour éviter une blessure qui fragiliserait l’opération séduction du joueur en vue de la Coupe du monde. En tout cas, ce mouvement inattendu du kiné argentin faisant partie du staff médical de la Casa Blanca démontre à quel point tout le monde se mobilise pour mettre Endrick dans les petits souliers pour ce passage court mais qui se veut prometteur à l’OL. 

Lire aussi

OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solutionOL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution
L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercatoL'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_281413_0018
Mercato

L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker

ICONSPORT_259253_0019
PSG

PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita

ICONSPORT_281203_0167
RCSA

Rosenior signe à Chelsea et s’explique

ICONSPORT_280510_0150
OM

OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce

Fil Info

06 janv. , 10:30
L'OM et l'OL avec Abdelli, le coup de poker
06 janv. , 10:00
PSG : Beraldo à Nantes, le coup de folie de Kita
06 janv. , 9:40
Rosenior signe à Chelsea et s’explique
06 janv. , 9:40
OM : De Zerbi à MU, l'Angleterre l'annonce
06 janv. , 9:20
« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg
06 janv. , 9:00
Esp : Le Barça double l'Inter et s'offre Cancelo
06 janv. , 9:00
Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile
06 janv. , 8:20
PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

Derniers commentaires

Zabarnyi fait peur, le PSG ne panique pas

Pour l'instant il ne confirme pas la réputation qu'il avait.Il a du mal à se positionner ,il est souvent pris en profondeur, il fait des bourdes .on attend de voir d'ici la fin de saison mais on se posera la question d'un départ s'il ne gomme pas ses insuffisances

« Un foutage de gueule », Rosenior scandalise Strasbourg

N'importe quoi sans chelsea il serai en ligue 2 c'est eux qui ramène des jeune joueur à fort potentiel.

Trophée des champions, le PSG annule tout

payer 800 euros pour aller si loin voir le PSG jouer contre des brêles, non merci

PSG : Dembélé, Hakimi, il annonce un mercato de feu

le laisser partir!Et pourquoi? Il est le meilleur à son poste.On doit le garder il est trop précieux

Le Real trouve mieux que Vitinha, le PSG jubile

les mecs inventent sans cesse de pures conneries.meilleur que Vitinha ,c'est à se tordre de rire

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading