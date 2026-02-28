L1 : Diaw révèle son secret pour arrêter le penalty de Doué

L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

A 17 points de paris, -17 en goal average, a égalité de points avec rennes , voilà la place de ce club qui se prétendait champion en novembre dernier, demain lyon va les freiner encore dans leur course frénétique a la ldc, où il figure nettement en dessous d un bodo/glimt ou de club Bruges, voilà sa place. 5 ou 6 ème club de France et entre la 35 et 40 ème place en Europe.