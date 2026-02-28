L1 : Diaw révèle son secret pour arrêter le penalty de Doué

Si on pouvait éviter de louper nos occasions contre Chelsea
J aurait préféré galtier, il a du caractère, de l expérience et il connaît Marseille
Moi aussi j'ai pas confiance à beye, toute façon si il arrive pas à finir 3 ème et qu'il échoue la coupe de France, beye sera viré
Avec Beye, l'OM va tout droit dans le mur !...
A 17 points de paris, -17 en goal average, a égalité de points avec rennes , voilà la place de ce club qui se prétendait champion en novembre dernier, demain lyon va les freiner encore dans leur course frénétique a la ldc, où il figure nettement en dessous d un bodo/glimt ou de club Bruges, voilà sa place. 5 ou 6 ème club de France et entre la 35 et 40 ème place en Europe.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Loading
🎙️ Mory Diaw : "Je suis supporter du PSG, je l'ai vu tirer contre Liverpool." Le gardien du @HAC_Foot explique son secret pour arrêter les pénaltys des joueurs parisiens. #HACPSG