diaw ICONSPORT_360649_0116

L1 : Diaw révèle son secret pour arrêter le penalty de Doué

Ligue 128 févr. , 23:45
parCorentin Facy
0
Auteur d’un match phénoménal malgré la défaite de son équipe (0-1), le gardien du Havre Mory Diaw a notamment stoppé un penalty de Désiré Doué en fin de match.
Cette 24e journée de Ligue 1 pourrait bien être décisive pour le titre en Ligue 1. Le PSG a profité du faux-pas de Lens, accroché à Strasbourg vendredi (1-1) pour prendre ses aises en tête du championnat. Le club de la capitale compte quatre points d’avance sur les Sang et Or après sa victoire au Havre ce samedi (0-1). Un succès qui aurait pu être plus lourd au tableau d’affichage sans un très grand Mory Diaw. Le gardien sénégalais du HAC a livré une performance exceptionnelle en arrêtant de nombreuses occasions parisiennes, dont le penalty obtenu et frappé par Désiré Doué en fin de match. Mais au micro de Ligue1+, l’ancien gardien de Clermont a révélé sa tactique pour savoir comment l’international français allait tirer.
Grand fan du PSG, Mory Diaw s’est simplement rappelé du penalty de Désiré Doué contre Liverpool la saison dernière en Ligue des Champions. En choisissant le même côté que face aux Reds, l’ancien Rennais a permis au gardien havrais de réaliser une splendide parade. « Je suis supporter du Paris Saint-Germain. Je l’ai vu tirer contre Liverpool. J’ai choisi le côté où il avait tiré (contre Liverpool) et ça m’a réussi » a avoué Mory Diaw au micro de Guillaume Hoarau après la rencontre sur Ligue1+. Comme quoi, affronter son équipe de coeur peut parfois avoir du bon, surtout lorsque vous affrontez des joueurs que vous étudiez et que vous connaissez par coeur. Le cas de Mory Diaw avec Désiré Doué lors de ce Le Havre-PSG le prouve.

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleurL1 : Le PSG s'en sort dans la douleur
0
Derniers commentaires

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Si on pouvait éviter de louper nos occasions contre Chelsea

L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

J aurait préféré galtier, il a du caractère, de l expérience et il connaît Marseille

L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

Moi aussi j'ai pas confiance à beye, toute façon si il arrive pas à finir 3 ème et qu'il échoue la coupe de France, beye sera viré

L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

Avec Beye, l'OM va tout droit dans le mur !...

L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

A 17 points de paris, -17 en goal average, a égalité de points avec rennes , voilà la place de ce club qui se prétendait champion en novembre dernier, demain lyon va les freiner encore dans leur course frénétique a la ldc, où il figure nettement en dessous d un bodo/glimt ou de club Bruges, voilà sa place. 5 ou 6 ème club de France et entre la 35 et 40 ème place en Europe.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

