ICONSPORT_360651_0046

L2 : Stassin se réveille, l'ASSE prend la tête

Ligue 228 févr. , 21:52
parMehdi Lunay
0
25e journée de Ligue 2
Nouste Camp
Pau-ASSE 0-3
Buts : Stassin (3e, 64e), Duffus (90e+4)

Ligue 2

28 février 2026 à 20:00
Pau
0
3
Match terminé
Saint-Étienne
Stassin3'Stassin64'Duffus90'
Chronologie
Composition
Statistiques
But
90
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
80
ENTRE
J. Duffus
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
SORT
Z. Davitashvili
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
Remplacement
79
ENTRE
C. Fall
PauPau
SORT
R. Touzghar
PauPau
Remplacement
79
ENTRE
K. Dong
PauPau
SORT
G. Versini
PauPau
Voir Les Détails Complets Du Match
0
Derniers commentaires

OM : Medhi Benatia confirme son départ

Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.

OM-OL, il n’y a pas pire en France

Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !

PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Le principal reste le résultat et donc les 3pts précieux pour prendre un peu de distance avec Lens mais il faudra être meilleurs si on veut décrocher la L1 parce que depuis un moment les chtis ont un bien meilleur jeu.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

