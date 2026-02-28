L2 : Stassin se réveille, l'ASSE prend la tête

Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.
Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...
Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !
Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux
Le principal reste le résultat et donc les 3pts précieux pour prendre un peu de distance avec Lens mais il faudra être meilleurs si on veut décrocher la L1 parce que depuis un moment les chtis ont un bien meilleur jeu.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
🎯 Stassin x2 ! Allez !