OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution

Dans le collimateur des recruteurs de l'OL, Benjamin Dominguez n'a jamais été aussi proche d'un départ de Bologne. Le club italien a déjà trouvé son remplaçant en Serbie.

Avec Endrick, l'Olympique Lyonnais s'est offert pour six mois un renfort offensif de classe mondiale. Mais le club de Michele Kang a de vraies ambitions sportives pour cette deuxième partie de saison et la victoire samedi à Monaco , ajoutée aux défaites de Lille et de l'OM, suscite déjà l'enthousiasme. Pour muscler encore son attaque, l'OL pense à Benjamin Dominguez, l'ailier argentin de 22 ans qui évolue à Bologne. Du côté du club de Serie A, on s'attend à un départ du natif de La Plata et ce lundi la Gazzetta dello Sport confirme que son remplaçant a même déjà été identifié du côté du championnat de Serbie. Même si Benjamin Dominguez n'a pas demandé de bon de sortie, il n'apprécie pas d'être relégue sur le banc.

Un Argentin en plus d'un Brésilien à l'OL

Le quotidien sportif italien confirme l'intérêt de la Fiorentina, mais surtout de l'Olympique Lyonnais pour l'ailier gauche de Bologne. Pour remplacer Benjamin Dominguez, le club actuellement septième de Serie A après sa défaite à l'Inter (3-1) pense à Bogdan Kostic. Capitaine de l'équipe de Serbie U19, l'ailier gauche du Partizan Belgrade est en pole position pour rejoindre le club la capitale d'Émilie-Romagne afin de succéder au joueur argentin annoncé à l'OL. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Bologne, Benjamin Dominguez pourrait signer à Lyon moyennant un prêt jusqu'à la fin de l'actuelle saison avec une option d'achat liée au classement final de l'OL, sa valeur étant estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 12 millions d'euros. De quoi permettre de préparer le possible départ de Malick Fofana lors du prochain mercato estival.

Débuté le 1er janvier dernier, le marché hivernal des transferts ne sera pas énorme du côté de l'Olympique Lyonnais. A la fois parce que l'effectif actuel tient le choc, mais aussi parce que l'OL doit être prudent financièrement et trouver le bon équilibre performance-dépense. Le prêt de Benjamin Dominguez serait forcément une vraie solution de plus pour Paulo Fonseca.