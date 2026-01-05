ICONSPORT_266871_0044
Benjamin Dominguez

OL : Benjamin Dominguez se rapproche, Bologne a une solution

OL05 janv. , 12:00
parClaude Dautel
0
Dans le collimateur des recruteurs de l'OL, Benjamin Dominguez n'a jamais été aussi proche d'un départ de Bologne. Le club italien a déjà trouvé son remplaçant en Serbie. 
Avec Endrick, l'Olympique Lyonnais s'est offert pour six mois un renfort offensif de classe mondiale. Mais le club de Michele Kang a de vraies ambitions sportives pour cette deuxième partie de saison et la victoire samedi à Monaco, ajoutée aux défaites de Lille et de l'OM, suscite déjà l'enthousiasme. Pour muscler encore son attaque, l'OL pense à Benjamin Dominguez, l'ailier argentin de 22 ans qui évolue à Bologne. Du côté du club de Serie A, on s'attend à un départ du natif de La Plata et ce lundi la Gazzetta dello Sport confirme que son remplaçant a même déjà été identifié du côté du championnat de Serbie. Même si Benjamin Dominguez n'a pas demandé de bon de sortie, il n'apprécie pas d'être relégue sur le banc.

Un Argentin en plus d'un Brésilien à l'OL

Le quotidien sportif italien confirme l'intérêt de la Fiorentina, mais surtout de l'Olympique Lyonnais pour l'ailier gauche de Bologne. Pour remplacer Benjamin Dominguez, le club actuellement septième de Serie A après sa défaite à l'Inter (3-1) pense à Bogdan Kostic. Capitaine de l'équipe de Serbie U19, l'ailier gauche du Partizan Belgrade est en pole position pour rejoindre le club la capitale d'Émilie-Romagne afin de succéder au joueur argentin annoncé à l'OL. Sous contrat jusqu'en 2029 avec Bologne, Benjamin Dominguez pourrait signer à Lyon moyennant un prêt jusqu'à la fin de l'actuelle saison avec une option d'achat liée au classement final de l'OL, sa valeur étant estimée par le site spécialisé Transfermarkt à 12 millions d'euros. De quoi permettre de préparer le possible départ de Malick Fofana lors du prochain mercato estival.
Débuté le 1er janvier dernier, le marché hivernal des transferts ne sera pas énorme du côté de l'Olympique Lyonnais. A la fois parce que l'effectif actuel tient le choc, mais aussi parce que l'OL doit être prudent financièrement et trouver le bon équilibre performance-dépense. Le prêt de Benjamin Dominguez serait forcément une vraie solution de plus pour Paulo Fonseca. 
B. Domínguez

B. Domínguez

ArgentinaArgentine Âge 22 Attaquant

World Cup

Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Europa League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Serie A

Matchs7
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Coppa Italia

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_270916_0428
OM

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

ICONSPORT_215813_0164
FC Nantes

Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato

ICONSPORT_270639_0195
Premier League

Ruben Amorim viré par Manchester United

Fil Info

05 janv. , 12:20
OM : Départ acté, Pavard fait ses valises
05 janv. , 11:32
Samuel Gigot prêté à Nantes, le bon plan du mercato
05 janv. , 11:12
Ruben Amorim viré par Manchester United
05 janv. , 11:00
OL : Fonseca imite Genesio, c'est du génie
05 janv. , 10:30
Le PSG n’en veut plus, Tottenham sort le champagne
05 janv. , 10:00
OM : De Zerbi menacé, ses jours sont comptés ?
05 janv. , 9:40
L1 : Nantes, Lens et le PSG s'imposent dans l'équipe type
05 janv. , 9:20
Strasbourg : Gary O’Neil en pole position pour succéder à Rosenior

Derniers commentaires

OM : Départ acté, Pavard fait ses valises

Non mais déjà De zerbi il le fait joué à droite je comprend pas

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

Rien que récemment c'est arrivé à Metz, à Lille à Nice et à Lyon

PSG : Un complot anti-Paris, Luis Enrique accuse les arbitres

c'est faux ca arrive ailleurs pas que a paris

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Monaco fait un match de bourrin et leur attaquant est bien naïf. Coco joue bien le coup. Next.

L’arbitre a aidé l’OL, c'est une grande première

Pour une fois…

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

Loading