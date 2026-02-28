L'OM officialise sa réorganisation sans Longoria

Dans un communiqué officiel publié ce samedi soir, l’Olympique de Marseille a confirmé la nomination d’Alban Juster en tant que président du club par intérim. Il remplace Pablo Longoria.

« L’Olympique de Marseille annonce la nomination d’Alban Juster en qualité de Président du Directoire. Cette décision a été prise par le Conseil de Surveillance, conformément aux statuts du club. Elle s’inscrit dans le cadre d’une organisation intérimaire, le temps d’engager les démarches nécessaires à la recherche et la désignation d’un nouveau Président du Directoire » explique le club phocéen sur son site internet avant de poursuivre.

« Le Directoire du club est désormais composé d’Alban Juster, Alessandro Antonello et Benjamin Arnaud, ce dernier ayant été nommé en qualité de membre du Directoire. Présent au sein de l’Olympique de Marseille depuis huit ans, Alban Juster exerçait jusqu’à présent les fonctions de Directeur Général Finance & Compliance au sein du club. Benjamin Arnaud, présent au sein du club depuis 7 ans, exerce les fonctions de secrétaire général » écrit l’OM à 24 heures de son match contre l’OL.