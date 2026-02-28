safonov ICONSPORT_360351_0135

PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

PSG28 févr. , 23:21
parCorentin Facy
Critiqué après la défaite à Rennes et le barrage aller-retour de Ligue des Champions contre Monaco, Matvey Safonov a mis les pendules à l’heure au Havre. Brillant, le gardien russe a gagné sa place pour Chelsea.
Titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain depuis le mois de décembre, Matvey Safonov a enchaîné les miracles et les grosses performances. L’international russe était cependant moins décisif depuis quelques matchs. Lors du barrage aller-retour contre l’AS Monaco, il a encaissé deux buts à deux reprises. Une baisse de régime inquiétante qui poussait certains supporters et observateurs à réclamer le retour de Lucas Chevalier.
Luis Enrique a renouvelé sa confiance envers Matvey Safonov ce samedi au Havre et grand bien lui en a pris. L’international russe a livré une performance de très haute volée en Normandie (0-1), effectuant des arrêts déterminants : devant Ndiaye (11e), Soumaré (54e) ou encore lors de sa sortie spectaculaire sur Kechta (90e).
Il n’en fallait pas davantage pour que les supporters du PSG soient comblés, ravis que Matvey Safonov ait mis fin au débat relancé depuis quelques jours sur la concurrence avec Lucas Chevalier pour savoir qui doit jouer contre Chelsea le 11 mars prochain. « Matvey Safonov MVP ce soir. Décisif sur chaque arrêt et chaque sortie qu’il a eu. Ça aurait pu tourné au piège très vite » a notamment publié Mohamed Faiz du Club des 5 sur X. Un avis partagé par le compte spécialisé PSG Community. « Victoire au forceps mais tellement précieuse. Beaucoup d’occasions, Safonov très précieux » savoure-t-il.

Safonov monstrueux au Havre

Les supporters parisiens sont eux unanimes. « Très bon match de Safonov. Des gens voulaient remettre Chevalier titulaire… », « Chevalier, tu peux faire tes bagages je crois hein, si on ne perd pas c’est seulement grâce à l’énorme match de Safonov », Chevalier au placard jusqu’à la fin saison » ou encore « Ça me fait chier pour Chevalier parce que je l’aime beaucoup mais Safonov mérite son statut de numéro 1 » peut-on lire sur X. A dix jours du choc face à Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Russe a (semble-t-il) définitivement sécurisé sa place.
M. Safonov

M. Safonov

RussiaRussie Âge 27 Gardien

Coupe de France

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Super Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

2025/2026
Matchs4
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs7
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
Derniers commentaires

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Tant qu on remporte les séances de tirs aux buts on peut rater des pénos...

OM : Medhi Benatia confirme son départ

Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.

OM-OL, il n’y a pas pire en France

Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !

PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

