PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Critiqué après la défaite à Rennes et le barrage aller-retour de Ligue des Champions contre Monaco, Matvey Safonov a mis les pendules à l’heure au Havre. Brillant, le gardien russe a gagné sa place pour Chelsea.

Titulaire dans les buts du Paris Saint-Germain depuis le mois de décembre, Matvey Safonov a enchaîné les miracles et les grosses performances. L’international russe était cependant moins décisif depuis quelques matchs. Lors du barrage aller-retour contre l’AS Monaco, il a encaissé deux buts à deux reprises. Une baisse de régime inquiétante qui poussait certains supporters et observateurs à réclamer le retour de Lucas Chevalier.

Luis Enrique a renouvelé sa confiance envers Matvey Safonov ce samedi au Havre et grand bien lui en a pris. L’international russe a livré une performance de très haute volée en Normandie (0-1), effectuant des arrêts déterminants : devant Ndiaye (11e), Soumaré (54e) ou encore lors de sa sortie spectaculaire sur Kechta (90e).

Il n’en fallait pas davantage pour que les supporters du PSG soient comblés, ravis que Matvey Safonov ait mis fin au débat relancé depuis quelques jours sur la concurrence avec Lucas Chevalier pour savoir qui doit jouer contre Chelsea le 11 mars prochain. « Matvey Safonov MVP ce soir. Décisif sur chaque arrêt et chaque sortie qu’il a eu. Ça aurait pu tourné au piège très vite » a notamment publié Mohamed Faiz du Club des 5 sur X. Un avis partagé par le compte spécialisé PSG Community. « Victoire au forceps mais tellement précieuse. Beaucoup d’occasions, Safonov très précieux » savoure-t-il.

Safonov monstrueux au Havre

Les supporters parisiens sont eux unanimes. « Très bon match de Safonov. Des gens voulaient remettre Chevalier titulaire… », « Chevalier, tu peux faire tes bagages je crois hein, si on ne perd pas c’est seulement grâce à l’énorme match de Safonov », Chevalier au placard jusqu’à la fin saison » ou encore « Ça me fait chier pour Chevalier parce que je l’aime beaucoup mais Safonov mérite son statut de numéro 1 » peut-on lire sur X. A dix jours du choc face à Chelsea en huitième de finale aller de Ligue des Champions, le Russe a (semble-t-il) définitivement sécurisé sa place.