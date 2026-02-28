PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Tant qu on remporte les séances de tirs aux buts on peut rater des pénos...
Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.
Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...
Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !
Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|57
|24
|18
|3
|3
|53
|19
|34
|53
|24
|17
|2
|5
|45
|21
|24
|45
|23
|14
|3
|6
|37
|23
|14
|40
|23
|12
|4
|7
|48
|31
|17
|40
|24
|11
|7
|6
|38
|35
|3
|37
|23
|11
|4
|8
|36
|31
|5
|37
|24
|11
|4
|9
|40
|36
|4
|35
|24
|10
|5
|9
|40
|31
|9
|32
|23
|8
|8
|7
|32
|36
|-4
|31
|24
|8
|7
|9
|33
|28
|5
|30
|23
|8
|6
|9
|31
|34
|-3
|29
|24
|8
|5
|11
|22
|30
|-8
|26
|24
|6
|8
|10
|20
|30
|-10
|24
|23
|6
|6
|11
|30
|43
|-13
|23
|23
|5
|8
|10
|27
|40
|-13
|17
|23
|4
|5
|14
|17
|33
|-16
|17
|23
|4
|5
|14
|22
|40
|-18
|13
|23
|3
|4
|16
|22
|52
|-30
Victoire et trois points pour nos Parisiens au Havre 🤝 #HACPSG I #Ligue1