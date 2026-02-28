ICONSPORT_360649_0097

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Ligue 128 févr. , 23:00
parMehdi Lunay
4
24e journée de Ligue 1
Stade Océane
Le Havre-PSG 0-1
But : Barcola (37e)
Le PSG a pris le dessus sur Le Havre 1-0. Le manque de réalisme parisien a largement compliqué le match mais la bonne opération au classement est réelle.
Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain devait négocier un déplacement au Havre pas si évident. Les Normands avaient récemment battu Toulouse à 10 contre 11 pendant 90 minutes. Le début de match ne rassurait pas Luis Enrique. Le HAC bousculait le PSG et Safonov devait réaliser une énorme manchette (11e) pour sauver les siens même si l'arbitre signalait un hors-jeu dans un second temps. Paris accélérait progressivement et Barcola venait ouvrir le score d'une tête piquée. Le PSG procédait ensuite en contre mais Lee gâchait une belle possibilité.
Après la pause, Safonov faisait de nouveau admirer la solidité de son bras devant Soumaré (54e). Toutefois, c'est surtout son homologue havrais Diaw qui brillait. Sauvé par son poteau sur une frappe de Kvaratskhelia (50e), le portier sénégalais s'interposait devant Nuno Mendes et arrêtait un penalty de Doué (79e). De quoi laisser Le Havre en vie mais les Normands ne revenaient jamais au score. La défense parisienne gérait bien les derniers assauts du club doyen. Avec ce succès précieux, le PSG prend le large en tête du championnat avec 4 points d'avance sur Lens.

Ligue 1

28 février 2026 à 21:05
Le Havre
0
1
Match terminé
Paris Saint Germain
Barcola37'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
87
S. Ebonog
Le HavreLe Havre
Remplacement
84
ENTRE
M. Samatta
Le HavreLe Havre
SORT
L. Gourna Douath
Le HavreLe Havre
Remplacement
84
ENTRE
Y. Kechta
Le HavreLe Havre
SORT
S. Zagadou
Le HavreLe Havre
Carton jaune
84
F. Doucouré
Le HavreLe Havre
Voir Les Détails Complets Du Match
4
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

