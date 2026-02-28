L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

24e journée de Ligue 1

Stade Océane

But : Barcola (37e)

Le PSG a pris le dessus sur Le Havre 1-0. Le manque de réalisme parisien a largement compliqué le match mais la bonne opération au classement est réelle.

Sur courant alternatif depuis plusieurs semaines, le Paris Saint-Germain devait négocier un déplacement au Havre pas si évident. Les Normands avaient récemment battu Toulouse à 10 contre 11 pendant 90 minutes. Le début de match ne rassurait pas Luis Enrique. Le HAC bousculait le PSG et Safonov devait réaliser une énorme manchette (11e) pour sauver les siens même si l'arbitre signalait un hors-jeu dans un second temps. Paris accélérait progressivement et Barcola venait ouvrir le score d'une tête piquée. Le PSG procédait ensuite en contre mais Lee gâchait une belle possibilité.

Après la pause, Safonov faisait de nouveau admirer la solidité de son bras devant Soumaré (54e). Toutefois, c'est surtout son homologue havrais Diaw qui brillait. Sauvé par son poteau sur une frappe de Kvaratskhelia (50e), le portier sénégalais s'interposait devant Nuno Mendes et arrêtait un penalty de Doué (79e). De quoi laisser Le Havre en vie mais les Normands ne revenaient jamais au score. La défense parisienne gérait bien les derniers assauts du club doyen. Avec ce succès précieux, le PSG prend le large en tête du championnat avec 4 points d'avance sur Lens.