L'OL au Vélodrome, l'OM a une chance folle

L’OM reçoit l’OL ce dimanche soir en Ligue 1. Le Stade Vélodrome va soutenir les joueurs phocéens, malgré la colère de certains supporters, au regard de l’adversaire qui sera présent.

L’Olympique de Marseille n’a plus le choix et devra impérativement l’emporter face à l’OL pour retrouver confiance dans ce sprint final. Les Phocéens comptent sur le soutien de leur public pour faire tomber les Gones. Cependant, les fans marseillais se montrent frustrés et en colère depuis plusieurs semaines. Le soutien devrait tout de même être au rendez-vous, au moins en début de match. La raison ? Cette rencontre oppose l’ OM à l’OL, un rival historique et peu apprécié sur la Canebière, comme le soulignent Pierre Dorian et Éric Di Meco.

L'OM sous pression comme rarement

Sur l’antenne de RMC, le premier a notamment déclaré : « Je pense qu’au coup d’envoi, ils seront tous derrière l’OM parce que c’est Lyon en face ». Un sentiment partagé par le second, ancien joueur phocéen : « La chance, c’est que c’est Lyon. (…) Quand tu es joueur à l’OM, à un moment, il faut poser le cerveau. Il faut mettre les tripes. Le Vélodrome pardonnera si les joueurs laissent tout sur le terrain. Cela fait partie des qualités d’un joueur de l’OM ».

Pour Florent Germain, ce type de match doit rapidement tourner en faveur de l’OM, sous peine de voir le Vélodrome se retourner contre l’équipe en cas de buts lyonnais ou d’ouverture du score adverse. Habib Beye va en tout cas démarrer son mandat sous pression au Vélodrome, après une défaite lors de son premier match sur la pelouse du Stade Brestois. Ses débuts dans l'enceinte phocéenne devront être bien gérés, sous peine de provoquer rapidement une tension autour de l’équipe.

Le récent stage à Marbella aura peut-être eu le mérite de ressouder un groupe en perte de confiance. Habib Beye pourrait également prendre ses premières décisions fortes après avoir observé tout son groupe à l’œuvre pendant plusieurs jours en Espagne.

On le saura très vite pour un OM encore fragilisé, qui affronte un adversaire en pleine confiance et capable de jouer sans pression, prêt à infliger un mauvais coup à un rival de taille.