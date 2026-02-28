Harcelé par le PSG, il a toujours refusé par amour

Souvent convoité par le Paris Saint-Germain durant ses plus belles années, Eden Hazard a toujours repoussé les avances parisiennes. L’ancien joueur du LOSC ne souhaitait pas devenir adversaire de son club formateur.

Avec sa politique actuelle, le Paris Saint-Germain n’aurait jamais envisagé la venue d’un joueur comme Eden Hazard. Le Belge n’était pas vraiment le style de joueur qu’affectionne l’entraîneur parisien Luis Enrique. Il faut donc remonter quelques années auparavant pour situer dans le temps les coups de fil passés à l’ancien joueur du LOSC.

Durant ses plus belles années à Chelsea, le milieu offensif désormais retraité était régulièrement sollicité par la direction francilienne. « Tous les ans j’ai eu des contacts avec le PSG », a révélé Eden Hazard à l’émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné. Pourtant, l’ex-Diable Rouge n’a jamais rejoint les Parisiens. Rien à voir avec un désaccord avec ses interlocuteurs. Si Eden Hazard a systématiquement repoussé les avances du Paris Saint-Germain, c’est uniquement à cause de son attachement à Lille, son club formateur.

C'était un super club mais... - Eden Hazard

« Dans ma tête, c’était très clair, a expliqué l’invité de RMC. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : "Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière par exemple." Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG. C’était un super club. Nasser (Al-Khelaïfi) venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real. » Malheureusement pour lui, Eden Hazard n’a jamais évolué à son meilleur niveau à Madrid.