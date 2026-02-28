psg anne hidalgo joue la provocation al khelaifi va exploser nasser 30 386845

Harcelé par le PSG, il a toujours refusé par amour

PSG28 févr. , 22:10
parEric Bethsy
0
Souvent convoité par le Paris Saint-Germain durant ses plus belles années, Eden Hazard a toujours repoussé les avances parisiennes. L’ancien joueur du LOSC ne souhaitait pas devenir adversaire de son club formateur.
Avec sa politique actuelle, le Paris Saint-Germain n’aurait jamais envisagé la venue d’un joueur comme Eden Hazard. Le Belge n’était pas vraiment le style de joueur qu’affectionne l’entraîneur parisien Luis Enrique. Il faut donc remonter quelques années auparavant pour situer dans le temps les coups de fil passés à l’ancien joueur du LOSC.
Durant ses plus belles années à Chelsea, le milieu offensif désormais retraité était régulièrement sollicité par la direction francilienne. « Tous les ans j’ai eu des contacts avec le PSG », a révélé Eden Hazard à l’émission Les Nuits du Cazarre Enchaîné. Pourtant, l’ex-Diable Rouge n’a jamais rejoint les Parisiens. Rien à voir avec un désaccord avec ses interlocuteurs. Si Eden Hazard a systématiquement repoussé les avances du Paris Saint-Germain, c’est uniquement à cause de son attachement à Lille, son club formateur.
C'était un super club mais...
- Eden Hazard
« Dans ma tête, c’était très clair, a expliqué l’invité de RMC. Quand je suis parti de Lille, je me suis dit : "Je ne vais pas avoir envie de revenir en France dans un autre club que Lille. Si je dois revenir un jour, c’est pour jouer à Lille pour finir ma carrière par exemple." Pour les Lillois, pour le Nord, je n’avais pas envie d’aller jouer au PSG. C’était un super club. Nasser (Al-Khelaïfi) venait, il y avait beaucoup d’argent, il y avait tout le temps une équipe pour jouer la Ligue des Champions. Comme ça se passait super bien à Chelsea, mon rêve après était d’aller au Real, pas au PSG pour après aller au Real. » Malheureusement pour lui, Eden Hazard n’a jamais évolué à son meilleur niveau à Madrid.
0
Derniers commentaires

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Tant qu on remporte les séances de tirs aux buts on peut rater des pénos...

OM : Medhi Benatia confirme son départ

Quel sketch, a part une courte période où ce club a été géré par un parisien vereux qui lui offert chèrement ses heures de gloire , c est un nid de clown dont le seul intérêt est de divertir le reste de la France.

OM-OL, il n’y a pas pire en France

Je n’ai pas souvenir que les supporters marseillais aient été conviés à se rendre au Groupama...

L1 : Le PSG s'en sort dans la douleur

Dans la douleur ? regarde + les matchs et écris - On doit gagner ce match par 5 ou 6 buts d'écart minimum... Pseudo journaliste en carton !

PSG : Le mur Safonov titulaire contre Chelsea, c’est acté

Critiqué....bof bof et de toute façon il a été maintenu donc il le restera....tant qu'on jouera 2 tableaux

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57241833531934
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45231436372314
4
O. Marseille
40231247483117
5
Rennes
4024117638353
6
LOSC Lille
3723114836315
7
Monaco
3724114940364
8
Strasbourg
3524105940319
9
Lorient
32238873236-4
10
Toulouse
312487933285
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

