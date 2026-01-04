L'OL pas rassasié, Fonseca fait une grande annonce mercato

Ce samedi, l’OL a pris le meilleur sur l’AS Monaco en Ligue 1. De quoi nourrir encore davantage les ambitions de Paulo Fonseca et de ses hommes.

L’ OL a frappé fort ce samedi en Ligue 1 en allant s’imposer sur la pelouse de l'AS Monaco. La formation entraînée par Paulo Fonseca a, une nouvelle fois, mis les bons ingrédients pour venir à bout d’un concurrent direct en championnat. L’entraîneur portugais espère que ses joueurs conserveront la même faim dans les prochaines semaines. Car l’ancien technicien du LOSC vise très haut pour cette seconde partie de saison. D’autant plus que les Gones devraient encore se renforcer sur le marché des transferts hivernal, après l’arrivée récente d’Endrick en prêt en provenance du Real Madrid.

L'OL plus confiant que jamais pour la suite de la saison

Au sortir de la belle victoire dans la Principauté, Paulo Fonseca a d'ailleurs indiqué sur le sujet : « Nous avons désormais la possibilité d’intégrer Endrick, et nous attendons encore l’arrivée d’autres joueurs pour renforcer l’équipe. L’objectif est clair : faire encore mieux que ce que nous avons réalisé jusqu’à présent. Le travail est bon, mais nous avons l’ambition d’élever encore notre niveau pour la suite de la saison ».

Après 17 journées disputées en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais occupe la 5e place du championnat avec 30 points au compteur. Malgré des moyens largement revus à la baisse l’été dernier en raison d'importantes difficultés financières, le club rhodanien s’en sort bien mieux que prévu. Les nouvelles recrues devront toutefois rapidement s’adapter et apporter leur contribution à un collectif qui fonctionne déjà très bien.

Lors de la prochaine journée de Ligue 1, les pensionnaires du Groupama Stadium seront opposés au Stade Brestois. Avant cela, ils auront un choc à disputer face au LOSC en Coupe de France, dans le cadre des 1/16es de finale de la compétition.