OL : Trois départs en 48h, Paulo Fonseca fait un aveu

A l’issue du match nul concédé face au Havre samedi soir (1-1), Paulo Fonseca a longuement évoqué le mercato, avouant que l’OL devait encore vendre deux à trois joueurs d’ici à mardi soir.

C’est la période que détestent les entraîneurs. Le championnat a repris, mais le mercato bat encore son plein pour quelques heures. D’ici à mardi soir, de nombreux transferts pourraient contrarier les clubs de Ligue 1 , à commencer par l’Olympique Lyonnais. Affaibli financièrement par sa non-qualification en Ligue des Champions lors du barrage contre Fenerbahçe, le club rhodanien va devoir vendre quelques joueurs à forte valeur marchande. Interrogé après le match nul contre Le Havre samedi au Groupama Stadium (1-1), Paulo Fonseca a apporté plus de détails sur la fin du mercato lyonnais. L’entraîneur portugais le concède, deux à trois départs seront essentiels sur le plan financier dans les 48 prochaines heures.

« Je veux que le mercato ferme immédiatement, car nous devons être tranquilles, concentrés sur notre travail. Des joueurs sont dans l'imminence de lâcher le club et nous savons que cette période est compliquée. Nous avons cette nécessité, c'est la vérité, de vendre des joueurs. Mais nous travaillons aussi pour en apporter d'autres pour aider l'équipe. Tout le monde connaît la difficulté et la nécessité de vendre. Nous savons que Malick a une possibilité. Les choses sont ouvertes. Je suis seulement entraîneur mais je comprends la situation du club » a d’abord livré Paulo Fonseca au micro de Ligue1+, avant de poursuivre.

Les vérités de Paulo Fonseca sur le mercato