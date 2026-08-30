OL : Trois départs en 48h, Paulo Fonseca fait un aveu

OL : Trois départs en 48h, Paulo Fonseca fait un aveu

OL30 août , 10:00
parCorentin Facy
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A l’issue du match nul concédé face au Havre samedi soir (1-1), Paulo Fonseca a longuement évoqué le mercato, avouant que l’OL devait encore vendre deux à trois joueurs d’ici à mardi soir.
C’est la période que détestent les entraîneurs. Le championnat a repris, mais le mercato bat encore son plein pour quelques heures. D’ici à mardi soir, de nombreux transferts pourraient contrarier les clubs de Ligue 1, à commencer par l’Olympique Lyonnais. Affaibli financièrement par sa non-qualification en Ligue des Champions lors du barrage contre Fenerbahçe, le club rhodanien va devoir vendre quelques joueurs à forte valeur marchande. Interrogé après le match nul contre Le Havre samedi au Groupama Stadium (1-1), Paulo Fonseca a apporté plus de détails sur la fin du mercato lyonnais. L’entraîneur portugais le concède, deux à trois départs seront essentiels sur le plan financier dans les 48 prochaines heures.
« Je veux que le mercato ferme immédiatement, car nous devons être tranquilles, concentrés sur notre travail. Des joueurs sont dans l'imminence de lâcher le club et nous savons que cette période est compliquée. Nous avons cette nécessité, c'est la vérité, de vendre des joueurs. Mais nous travaillons aussi pour en apporter d'autres pour aider l'équipe. Tout le monde connaît la difficulté et la nécessité de vendre. Nous savons que Malick a une possibilité. Les choses sont ouvertes. Je suis seulement entraîneur mais je comprends la situation du club » a d’abord livré Paulo Fonseca au micro de Ligue1+, avant de poursuivre.

Les vérités de Paulo Fonseca sur le mercato

« Matthieu Louis-Jean fait tout pour maintenir les joueurs, il fait un grand travail. Mais nous sommes sous pression. Je veux rester avec Malick, naturellement, mais nous devons comprendre ce moment. Notre directeur sportif a dit la vérité. Nous avons besoin de vendre deux ou trois joueurs. Mais nous travaillons aussi pour apporter d’autres joueurs sur des positions. Nous en avons besoin » a analysé l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. Si des départs sont donc indispensables, des arrivées sont aussi attendues dans le Rhône afin de compenser, par exemple, d’éventuels transferts de Malick Fofana ou de Tanner Tessmann. En revanche, et comme indiqué par Hugo Guillemet samedi soir, un potentiel départ de Ruben Kluivert à Crystal Palace pour 20 millions d’euros ne devrait pas être compensé. L’OL s’estime suffisamment outillé en défense centrale avec Bacher, Niakhaté, Mata mais aussi le jeune Kamara.
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