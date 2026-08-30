Lens met l’OM à l’amende et s’offre Todibo !

Lens met l’OM à l’amende et s’offre Todibo !

Lens30 août , 9:40
parCorentin Facy
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Enorme retournement de situation dans le dossier Jean-Clair Todibo. D’accord contractuellement avec l’OM depuis plusieurs semaines, l’international français de 26 ans va s’engager au RC Lens.
Le money-time du mercato nous réserve toujours son lot de surprise et la première grosse sensation nous provient du Racing Club de Lens. A la recherche d’un défenseur central, le club Sang et Or avait exploré plusieurs pistes ces derniers jours dont celle menant à El Chadaille Bitshiabu. Les négociations avec le RB Leipzig se sont néanmoins avérées très complexes, forçant le directeur sportif lensois Jean-Louis Leca a activé d’autres dossiers. Et à la surprise générale, c’est finalement Jean-Clair Todibo qui va s’engager en faveur de Lens comme le révèle Fabrice Hawkins sur X.
« Jean-Clair Todibo va signer au RC Lens ! Accord trouvé entre Lens et West Ham pour le prêt de l’international français. Todibo est déjà à Lens et passe actuellement sa visite médicale. Prêt sans option d’achat. Le défenseur a fait un effort financier important pour faciliter son arrivée. Dans ce dossier, Lens a pris le dessus sur l’OM, freiné par ses contraintes financières » révèle le journaliste de RMC Sport. Un énorme coup dur pour l’Olympique de Marseille, qui rêvait de Jean-Clair Todibo pour compenser les départs de Facundo Medina au Bayer Leverkusen et de Leonardo Balerdi à l’AS Roma.

Todibo en route pour Lens

D’accord contractuellement avec l’ancien Niçois depuis plusieurs semaines, l’OM a toutefois été bloqué par la DNCG et n’a pas été en mesure d’enregistrer la signature de Jean-Clair Todibo. Une aubaine pour Lens, bien plus à l’aise financièrement grâce à certaines grosses ventes et avec la qualification en poche pour la Ligue des Champions. Le chemin de croix estival de l’Olympique de Marseille continue et un mercato à zéro recrue semble à présent de plus en plus probable.
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