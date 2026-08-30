PSG : La vraie raison du départ de Barcola dévoilée

Le PSG et Bradley Barcola vont se séparer dans les prochaines heures. Le joueur tricolore va rejoindre Liverpool pour près de 150 millions d'euros. Une opération loin d'être anodine pour les Franciliens.

Le Paris Saint-Germain a multiplié les ventes cet été sur le marché des transferts. Le club de la capitale va empocher plus de 350 millions d'euros grâce à ses cessions. Une nouveauté pour les champions d'Europe, davantage habitués à dépenser à tout-va sur le marché qu'à réaliser des ventes records. Bradley Barcola va donc quitter le Paris Saint-Germain pour rallier Liverpool. Un deal gagnant-gagnant pour toutes les parties. Mais cette vente record pour le PSG , qui devrait avoisiner les 150 millions d'euros, s'inscrit dans une nouvelle logique financière pour les champions d'Europe, eux aussi impactés par la crise des droits TV en France.

Barcola parti du PSG, tout a une logique

En septembre 2025, le compte X Sports Zone indiquait notamment que le PSG était confronté à l'incertitude concernant les recettes liées aux droits TV. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles Paris n'avait pas fait de folies l'été dernier sur le marché des transferts. La vente de Barcola s'inscrit également dans cette logique de génération de revenus, afin de pérenniser l'avenir du club tout en réduisant sa masse salariale. Le média précise qu'il y a trois ans, un cas comme celui de Barcola aurait été géré en interne de manière très différente.