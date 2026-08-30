Chelsea confirme la signature d'Emiliano Martinez

Chelsea a officialisé ce dimanche matin la signature du gardien argentin Emiliano Martinez en provenance d'Aston Villa. Le champion du monde 2022 s'est engagé en faveur des Blues pour 8,5 millions d'euros. Il a paraphé un contrat de deux années plus une troisième en option. Un très gros coup pour Xabi Alonso alors que les performances de Robert Sanchez étaient loin de faire l'unanimité depuis un an.