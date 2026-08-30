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Photo Chelsea FC

Chelsea confirme la signature d'Emiliano Martinez

Premier League30 août , 10:06
parCorentin Facy
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Chelsea a officialisé ce dimanche matin la signature du gardien argentin Emiliano Martinez en provenance d'Aston Villa. Le champion du monde 2022 s'est engagé en faveur des Blues pour 8,5 millions d'euros. Il a paraphé un contrat de deux années plus une troisième en option. Un très gros coup pour Xabi Alonso alors que les performances de Robert Sanchez étaient loin de faire l'unanimité depuis un an.
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Lens met l’OM à l’amende et s’offre Todibo !

Double coup dur...l'OM qui rate un bon renfort et Lens qui renforce sa defense qui etait son principal default.

L’OL perd deux points et accuse François Letexier

👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

L’OL perd deux points et accuse François Letexier

Faut avouer qu’en face c’était DigardTeam , l’effrayante DigardTeam… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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On attend de vous voir en Europe pour … rigoler 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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T’es un vrai contable toi … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦

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