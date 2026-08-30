OL : Fofana refuse de s'enterrer à Hull City

A la recherche d’un ailier, Hull City a proposé 35 millions d’euros à l’OL pour Malick Fofana. Mais l’international belge n’a pas l’intention de s’engager en faveur des Tigers et attend une meilleure offre.

Lassé d’attendre le feu vert de l’OM pour Igor Paixao, Sunderland s’intéresse à lui tout comme Hull City. Les Tigers ont proposé 35 millions d’euros à Lyon pour l’ancien ailier de La Gantoise. Néanmoins, Fofana n’a pas l’intention de rejoindre Hull City comme le révèle sur X le journaliste Santi Aouna de Foot Mercato.

L'agent de Fofana a contacté Arsenal

« Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City. L’ailier de l’OL espère rejoindre un club de plus grande envergure. Intérêt de plusieurs clubs, dont Sunderland. Ses agents l’ont également proposé à plusieurs clubs, dont Arsenal » explique le journaliste. Affaire à suivre donc dans ces 48 dernières heures du mercato, mais hors de question pour Malick Fofana d’accepter la première offre venue et de rejoindre un club qu’il ne juge pas suffisamment attractif sur le plan sportif, comme cela semble donc être le cas d’Hull City.

Reste à voir si la proposition de Sunderland lui fera plus d’effet ou si l’ailier de l’Olympique Lyonnais exigera une offre d’un club du calibre d’Arsenal, par exemple, pour quitter les Gones. De son côté, le club rhodanien attend entre 35 et 40 millions d’euros bonus compris pour laisser partir celui qui reste par ailleurs dans le viseur de l’AS Roma en Italie.