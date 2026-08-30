OL : Fofana refuse de s'enterrer à Hull City

Alors vous vu la chute que vous conaissez depuis des plombes c'est pas arrogant que vous etiez mais l'arrogance meme a l'état pure, Allez ferme la, la chute n'arrivera jamais, on va vous rouler dessus et vous souillé, encore, encore et encore, et te hanter jusqu'a ta mort ;)
Double coup dur...l'OM qui rate un bon renfort et Lens qui renforce sa defense qui etait son principal default.
👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Faut avouer qu’en face c’était DigardTeam , l’effrayante DigardTeam… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
On attend de vous voir en Europe pour … rigoler 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
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|Pts
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🚨EXCL: 🔵🔴🇧🇪 #Ligue1 | ❌️ Malick Fofana a refusé l’approche de Hull City. ❗️ L’ailier de l’OL espère rejoindre un club de plus grande envergure. 👀 Intérêt de plusieurs clubs, dont Sunderland. Ses agents l’ont également proposé à plusieurs clubs, dont Arsenal.