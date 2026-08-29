L'OL envoie Kluivert en Angleterre pour 20 millions d'euros

Dans le besoin de vendre après son élimination en barrage de Ligue des Champions, l’OL pourrait sacrifier Ruben Kluivert. A la recherche d’un défenseur central, Crystal Palace veut recruter le Néerlandais.

Les dernières heures du mercato vont être particulièrement animées à l’Olympique Lyonnais, qui doit encore vendre pour équilibrer ses comptes. Un constat d’autant plus vrai après l’élimination des Gones en barrage de Ligue des Champions face à Fenerbahçe. Le départ de Malick Fofana fait logiquement l’actualité, mais le Belge ne sera sans doute pas le seul à faire ses valises d’ici à mardi soir. Selon les informations de L’Equipe, Ruben Kluivert ne fait pas partie du groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi au Groupama Stadium.

En cause, un transfert qui se rapproche du côté de Crystal Palace, qui avait déjà tenté de faire venir le défenseur lyonnais de 25 ans l’hiver dernier. Le quotidien national croit savoir que les Eagles n’ont pas encore fait d’offre, mais ils pourraient proposer près de 20 millions d’euros dans les prochaines heures. Si une telle proposition arrive sur le bureau de la direction lyonnaise, Ruben Kluivert ne sera pas retenu et voyagera à Londres dans la foulée.