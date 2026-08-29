L'OL envoie Kluivert en Angleterre pour 20 millions d'euros

L'OL envoie Kluivert en Angleterre pour 20 millions d'euros

OL29 août , 17:00
parCorentin Facy
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Dans le besoin de vendre après son élimination en barrage de Ligue des Champions, l’OL pourrait sacrifier Ruben Kluivert. A la recherche d’un défenseur central, Crystal Palace veut recruter le Néerlandais.
Les dernières heures du mercato vont être particulièrement animées à l’Olympique Lyonnais, qui doit encore vendre pour équilibrer ses comptes. Un constat d’autant plus vrai après l’élimination des Gones en barrage de Ligue des Champions face à Fenerbahçe. Le départ de Malick Fofana fait logiquement l’actualité, mais le Belge ne sera sans doute pas le seul à faire ses valises d’ici à mardi soir. Selon les informations de L’Equipe, Ruben Kluivert ne fait pas partie du groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi au Groupama Stadium.
En cause, un transfert qui se rapproche du côté de Crystal Palace, qui avait déjà tenté de faire venir le défenseur lyonnais de 25 ans l’hiver dernier. Le quotidien national croit savoir que les Eagles n’ont pas encore fait d’offre, mais ils pourraient proposer près de 20 millions d’euros dans les prochaines heures. Si une telle proposition arrive sur le bureau de la direction lyonnaise, Ruben Kluivert ne sera pas retenu et voyagera à Londres dans la foulée.

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La source précise qu’en cas de transfert, l’Olympique Lyonnais devra reverser 15% de la plus-value à Casa Pia, l’ancien club de Ruben Kluivert, soit environ 2,5 millions d’euros si le transfert se conclut à 20 millions d’euros. L’Equipe rapporte par ailleurs qu’un autre club de Premier League est à l’affût et pourrait dégainer d’ici la fin du mercato. Le départ de Ruben Kluivert se rapproche donc pour l’OL, une bouffée d’oxygène sur le plan financier mais une vraie perte pour Paulo Fonseca quand on se souvient des belles choses montrées par l’ancien joueur de Casa Pia l’an passé, notamment dans un rôle de latéral où il avait excellé au coeur de la saison.
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L'OL envoie Kluivert en Angleterre pour 20 millions d'euros

… groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi … Ah ouais, quand même … 😵‍💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Ferme la le sosie de Abdennour en mode fat !

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Chiale le minot ! Ça sera jamais la fin pour nous. On va te hanter, vous roulez dessus encore et encore et encore pendant des décennies. Vous êtes nos petites salvpes ma pupuce 😘

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG

PSG : Luis Enrique est « arrogant », Acherchour se fâche

Bah 2 C1. 2 supercoupe. 1 coupe intercontinental. 2 championnats. Etc etc et les mecs le trouve arrogant dans son management qui a fait ses preuves. Qu'ils la ferment ! Il est pas dans la calinotherapie. Il fait ce que personne n'ose faire et il a raison ! Et il faudrait que tous les entraîneurs s'en inspire au lieu de protéger certains.

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