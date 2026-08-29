L'OL envoie Kluivert en Angleterre pour 20 millions d'euros

… groupe convoqué par Paulo Fonseca pour la réception du Havre ce mardi … Ah ouais, quand même … 😵💫🇵🇹🇧🇷🇫🇷🇺🇦
Ferme la le sosie de Abdennour en mode fat !
Chiale le minot ! Ça sera jamais la fin pour nous. On va te hanter, vous roulez dessus encore et encore et encore pendant des décennies. Vous êtes nos petites salvpes ma pupuce 😘
Et si vous gagnez contre Monaco...marseille va dire on joue le titre !!!😂😂🤣 chaque année c est pareil et debut novembre ... plouf plouf ....et pour finir a 20 points du grand PSG
Bah 2 C1. 2 supercoupe. 1 coupe intercontinental. 2 championnats. Etc etc et les mecs le trouve arrogant dans son management qui a fait ses preuves. Qu'ils la ferment ! Il est pas dans la calinotherapie. Il fait ce que personne n'ose faire et il a raison ! Et il faudrait que tous les entraîneurs s'en inspire au lieu de protéger certains.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
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|1
|0
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|5
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|1
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|4
|-4
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🚨 𝗥𝗨𝗕𝗘𝗡 𝗞𝗟𝗨𝗜𝗩𝗘𝗥𝗧 𝗩𝗘𝗥𝗦 𝗖𝗥𝗬𝗦𝗧𝗔𝗟 𝗣𝗔𝗟𝗔𝗖𝗘 ? Absent du groupe lyonnais face au Havre, Ruben Kluivert fait l'objet de négociations accélérées avec Crystal Palace. L'OL ne retiendra pas son défenseur néerlandais en cas d'offre avoisinant les 20 M€. Deux