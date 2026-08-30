Bradley Locko, le départ qui fait trembler Brest

Double coup dur...l'OM qui rate un bon renfort et Lens qui renforce sa defense qui etait son principal default.
👍🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
Faut avouer qu’en face c’était DigardTeam , l’effrayante DigardTeam… 🤣🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
On attend de vous voir en Europe pour … rigoler 😂🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
T’es un vrai contable toi … 😬🇧🇷🇵🇹🇫🇷🇺🇦
|Équipe
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|0
|2
|3
|8
|-5
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Bradley Locko, qui revient en forme, est de plus en plus sollicité. Un départ de Brest n’est pas à exclure avant la fin du mercato.