Bradley Locko, le départ qui fait trembler Brest

De retour à son meilleur niveau après une longue blessure, Bradley Locko pourrait quitter Brest d’ici mardi soir. Un coup dur pour le club breton si le départ du latéral gauche de 24 ans venait à se confirmer.

a publié le compte spécialisé et souvent bien informé sur l’actualité du Stade Brestois. Très discret sur le marché des transferts jusqu’à présent, le club présidé par Denis Le Saint aimerait sans doute s’éviter le départ d’un titulaire indiscutable dans la dernière ligne droite du mercato. Tout dépendra des offres susceptibles d’arriver sur la table de la direction brestoise pour Bradley Locko, dont le profil de latéral gauche offensif expérimenté en Ligue 1 plaît sans aucun doute à de nombreux clubs dans le besoin à ce poste.