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Bradley Locko, le départ qui fait trembler Brest

Brest30 août , 10:30
parCorentin Facy
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De retour à son meilleur niveau après une longue blessure, Bradley Locko pourrait quitter Brest d’ici mardi soir. Un coup dur pour le club breton si le départ du latéral gauche de 24 ans venait à se confirmer.
Ciblé par le Paris Saint-Germain à l’été 2024 avant de finalement se blesser gravement, Bradley Locko est de retour en forme avec le Stade Brestois. Titulaire lors des deux premiers matchs de Ligue 1, le latéral gauche de 24 ans a retrouvé de sa superbe. Des prestations rassurantes pour le staff brestois, qui risque en revanche de trembler jusqu’à mardi concernant l’avenir du natif d’Ivry-sur-Seine, dont le contrat au SB29 court jusqu’en juin 2027. Et pour cause, le compte X Brest On Air révèle qu’un départ de Bradley Locko dans les 48 heures à venir n’est pas à exclure.
« Bradley Locko, qui revient en forme, est de plus en plus sollicité. Un départ de Brest n’est pas à exclure avant la fin du mercato » a publié le compte spécialisé et souvent bien informé sur l’actualité du Stade Brestois. Très discret sur le marché des transferts jusqu’à présent, le club présidé par Denis Le Saint aimerait sans doute s’éviter le départ d’un titulaire indiscutable dans la dernière ligne droite du mercato. Tout dépendra des offres susceptibles d’arriver sur la table de la direction brestoise pour Bradley Locko, dont le profil de latéral gauche offensif expérimenté en Ligue 1 plaît sans aucun doute à de nombreux clubs dans le besoin à ce poste.
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