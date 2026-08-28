TV : Monaco - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref
Comme hamdani ça s'enlise, dommage
ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha
juste un nom de plus dans la longue liste des possibles recrues.Personne au PSG n'a pensé à ce mec donc pure connerie
On a un gros tirage mais c'est comme les 2 dernieres annees.On passera et on la gagnera.Il faut être pret des le début des premiers matchs
|Équipe
|Pts
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|V
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|BP
|BC
|+/-
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|1
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