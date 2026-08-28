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TV : Monaco - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ligue 128 août , 7:00
parAlexis Rose
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Installés dans le peloton de tête de la Ligue 1 à l’issue de la première journée de championnat, l’AS Monaco et l'Olympique de Marseille vont se retrouver dans un chaud derby de la Méditerranée dimanche soir.

Quelle heure pour Monaco - OM ?

Le championnat de France ne vient que de reprendre qu’il offre déjà de belles affiches, à l’image du choc entre Monaco et Marseille. Cette rencontre se jouera ce dimanche 30 août à 20h45 au Stade Louis II. L’arbitre de la rencontre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OM ?

Comme tous les matchs de la saison en L1, et notamment les grandes affiches du dimanche soir, ce derby du Sud entre l’ASM et l’OM, comptant pour la 2e journée de championnat, sera diffusé sur l’antenne de Ligue 1+, la chaîne de la LFP.

Les compos probables de Monaco - OM :

Jeudi, Monaco a tranquillement validé son ticket pour la phase régulière de la Conférence League en battant les Polonais de Gornik Zabrze en barrages (4-1, 3-2 à l'aller). Désormais qualifiée en Europe, l’ASM peut pleinement se concentrer sur la reprise de la L1. Déjà dans le bon wagon grâce à sa courte mais importante victoire face au Havre le week-end passé (1-0), le club du Rocher veut frapper un grand coup contre l’OM à domicile. Pour ce match, Filipe Luís sera privé de Abline, Balogun, Diop, Fati, Minamino, Salisu ou Teze.

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La compo probable de Monaco : Hradecky - Vanderson, Sané, Dier, Nazinho - Camara, Zakaria - Coulibaly, Golovin, Idumbo - Brunner.
Malgré un été compliqué, à cause notamment d’un mercato à zéro recrue à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’OM a parfaitement réussi sa rentrée en L1. Large vainqueur de Strasbourg (4-0), Marseille a même occupé la première place de leader de la saison. C’est donc avec l’envie de poursuivre sur sa bonne lancée que le club phocéen va se présenter à Monaco dimanche soir. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Balerdi ou Moumbagna.
La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson - Abdelli, Hojbjerg - Harit, Angel Gomes, Paixao - Gouiri.

Ligue 1

30 août 2026 à 20:45
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Tu peux arrêter de dire des conneries >< Le "karateka" c'est un membre du club, tu crois qu'il va arriver avec un couteau >< Donc oui le club va être sanctionné d'un point de vue sportif pour les échauffourés entre joueur (et encore ca dépendra du rapport de l'arbitre). Mais ca n'a rien a voir avec l'organisation du match, il y'a eu des tentatives de débordement en tribune qui ont été toutes gérés, donc de ce côté là il n'y aura aucun sanction. Et parle de l'élément déclencheur de la bagarre, donc Guendouzi, plutôt que de parler des insultes. sachant que même après le match il est capable de dire "j'ai rien fait de mal je vois pas le problème", bref

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Comme hamdani ça s'enlise, dommage

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ça sent le lyonnais véner après la défaite humiliante infligée par Guendouzi et ses potes ;) T'étais un des rageux qui voulait sauter la barrière pour le taper non ? haha

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