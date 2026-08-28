TV : Monaco - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Installés dans le peloton de tête de la Ligue 1 à l’issue de la première journée de championnat, l’AS Monaco et l'Olympique de Marseille vont se retrouver dans un chaud derby de la Méditerranée dimanche soir.

Quelle heure pour Monaco - OM ?

Le championnat de France ne vient que de reprendre qu’il offre déjà de belles affiches, à l’image du choc entre Monaco et Marseille. Cette rencontre se jouera ce dimanche 30 août à 20h45 au Stade Louis II. L’arbitre de la rencontre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre Monaco - OM ?

Ligue 1+, la chaîne de la LFP. Comme tous les matchs de la saison en L1, et notamment les grandes affiches du dimanche soir, ce derby du Sud entre l’ASM et l’ OM , comptant pour la 2e journée de championnat, sera diffusé sur l’antenne de, la chaîne de la LFP.

Les compos probables de Monaco - OM :

Jeudi, Monaco a tranquillement validé son ticket pour la phase régulière de la Conférence League en battant les Polonais de Gornik Zabrze en barrages (4-1, 3-2 à l'aller). Désormais qualifiée en Europe, l’ASM peut pleinement se concentrer sur la reprise de la L1. Déjà dans le bon wagon grâce à sa courte mais importante victoire face au Havre le week-end passé (1-0), le club du Rocher veut frapper un grand coup contre l’OM à domicile. Pour ce match, Filipe Luís sera privé de Abline, Balogun, Diop, Fati, Minamino, Salisu ou Teze.

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La compo probable de Monaco : Hradecky - Vanderson, Sané, Dier, Nazinho - Camara, Zakaria - Coulibaly, Golovin, Idumbo - Brunner.

Malgré un été compliqué, à cause notamment d’un mercato à zéro recrue à quelques jours de la fermeture du marché des transferts, l’OM a parfaitement réussi sa rentrée en L1. Large vainqueur de Strasbourg (4-0), Marseille a même occupé la première place de leader de la saison. C’est donc avec l’envie de poursuivre sur sa bonne lancée que le club phocéen va se présenter à Monaco dimanche soir. Pour ce match, Bruno Genesio fera sans Balerdi ou Moumbagna.

La compo probable de l’OM : De Lange - Weah, Egan-Riley, Kondogbia, Emerson - Abdelli, Hojbjerg - Harit, Angel Gomes, Paixao - Gouiri.