L’OL perd deux points et accuse François Letexier

L’OL perd deux points et accuse François Letexier

OL30 août , 8:40
parCorentin Facy
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Peu après l’heure de jeu, l’OL pensait ouvrir le score face au Havre samedi soir au Groupama Stadium. Le but de Corentin Tolisso a finalement été annulé par François Letexier, provoquant la polémique dans les rangs lyonnais.
Trois jours après sa défaite contre Fenerbahçe en barrage de Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais ne s’attendait pas à galérer face au Havre lors de la 2e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca avait en plus aligné une équipe très compétitive qui devait faire rapidement la différence face aux Normands. Il n’en a rien été, la formation de Didier Digard ayant contrecarré les plans lyonnais. A l’heure de jeu en revanche, le verrou normand a sauté. Corentin Tolisso a ouvert le score à la suite d’un coup-franc mal dégagé par la défense du HAC… mais le but a été refusé par François Letexier après visionnage des images.
En cause, une position de hors-jeu de Felix Bacher, gênant selon l’arbitre la sortie de Lionel Mpasi. Un but refusé qui ne passe pas chez les supporters lyonnais, convaincus que la réalisation du capitaine de l’OL aurait dû être validée pour permettre aux Gones de mener au score à ce moment de la partie. « Sur le but de Lyon #OL, on est vraiment dans la pure interprétation de l'arbitre terrain. Alors est-ce que Bacher est HJ : oui! Mais la vraie question est : influence-t-il la sortie du gardien? Et là, moi j'ai envie de dire non mais cela se discute vraiment. Et donc je me plie à la lecture de l'arbitre dans ces cas là! » publie par exemple le compte @MPGLaurent.

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Un avis massivement partagé par la communauté lyonnaise : « On est d’accord on voit bien en 4K qu’on se faire avoir il est où le HJ de Bacher ? », « Erreur manifeste.. Je pense que le principe de la Var est appliqué à leur bon vouloir.. Dès que Letexier a été voir la VAR on savait qu'il annulerait le but pour quelque raison qu'il inventerais » ou encore « Il ne touche pas le ballon, ne gêne ni le gardien ni aucun défenseur. Tu vas me dire que si Bacher n’est pas là le gardien ne sort pas ? » peut-on lire. La décision prise par François Letexier n’a en tout pas fini de faire parler à Lyon, même s’il ne faut pas oublier que l’arbitre de la rencontre a également refusé un but pour Le Havre dans le temps additionnel, qui aurait permis aux Normands de s’imposer, pour une faute de main au début de l’action.
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