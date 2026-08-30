TV : Ligue1+ reçoit un 10/10 et les félicitations

Les habitudes reviennent peu à peu en cette saison 2026-2027 avec la nouvelle case horaire du multiplex de la Ligue 1, désormais programmée au samedi soir à 20h45 au lieu du dimanche après-midi à 15h.

Ligue1+ ayant récupéré 100% des droits TV de la Ligue 1, la chaîne éditée par la LFP a pris la décision durant l’été de reprogrammer la case horaire du multiplex de 4 matchs. Exit le dimanche à 15 heures, place comme ce fût le cas par le passé au retour du « Multi Ligue 1 » le samedi soir à 20h45. Un changement plutôt apprécié par les supporters, notamment ceux qui occupent leur dimanche après-midi en jouant au football au niveau amateur. Au-delà de la case horaire, l’animation du multiplex avec Felix Rouah et Pierre Bouby aux manettes est très appréciée.

Déjà salué l’an passé, le Mutli version Ligue1+ a reçu les félicitations du compte spécialisé Espoirs du Football à l’issue de la soirée du 29 août. « Je ne connais pas la viabilité économique de @ligue1plus mais les multiplex sont ultra intéressants à suivre, les commentateurs des affiches sont particulièrement pertinents, les débriefs également. Vraiment, j'aime beaucoup de ce qui est proposé, sans de très grands noms, mais avec une réelle compétence » a publié le compte suivi par 182.000 followers sur X.

Un avis partagé par le compte @Scipionista qui compte environ 130.000 followers. « Je ne sais pas si c’est le retour du créneau du samedi soir ou le fait d’avoir un match supplémentaire mais un pied monumental ce multiplex Ligue 1 pour la J2. Des buts de zinzin, des come-backs, de réelles surprises, de la dramaturgie avec les annonces VAR, merci messieurs » a-t-il publié. Bien que la chaîne ne soit pas suffisamment rentable pour les clubs de Ligue 1 pour l’instant, Ligue1+ continue de recevoir les félicitations et les compliments quant à sa ligne éditoriale et la qualité du produit proposé. En espérant que cela dure, les supporters des clubs français semblant unanimes sur le sujet.