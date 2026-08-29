OL : Hugo Guillemet annonce deux recrues à Lyon

OL : Hugo Guillemet annonce deux recrues à Lyon

OL29 août , 21:30
parQuentin Mallet
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L'échec de la qualification pour la prochaine Ligue des champions force la direction sportive de l'OL à s'activer drastiquement en cette fin de mercato. Des joueurs seront recrutés en dernière minute en cas de départ de Fofana et Tessmann.
L'Olympique Lyonnais aurait pu connaître une fin de mercato idéale en se qualifiant pour la prochaine Ligue des champions. L'argent qui serait rentrée dans les caisses grâce à un tel événement aurait ainsi permis à la direction rhodanienne de vivre ces prochains jours avec une certaine sérénité, sans la crainte absolue de certains départs.
Maintenant que l'OL a été reversé en Ligue Europa, la donne est différente et Malick Fofana, qui était chaud pour rester à Lyon en cas de participation à la C1, a déjà un accord avec l'AS Roma. En attendant son éventuel départ, Hugo Guillemet fait le point sur les derniers dossiers qui agitent le mercato lyonnais.

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L'OL ne recruter pas, sauf si...

Comme l'indique le journaliste L'Equipe spécialiste de l'OL, la cellule de recrutement des Gones ne devrait pas enregistrer de nouvelles recrues dans les prochains jours… si personne ne part. Le cas contraire, l'OL recrutera un ailier si Malick Fofana est vendu, ainsi qu'un milieu de terrain en cas de départ de Tanner Tessmann en dernière minute. Alors que le mercato estival doit fermer ses portes mardi soir prochain à 23h59, la direction s'active en coulisses pour éviter de se retrouver à court de joueurs à des postes clés.
En parallèle, alors que Ruben Kluivert est de plus en plus proche de quitter la capitale des Gaules dans le cadre d'un transfert à 20 millions d'euros - somme demandée par l'OL et que Crystal Palace s'apprête à proposer -, les dirigeants lyonnais n'ont pas prévu de lui recruter un remplaçant, apprend-on également. Dans tous les cas, le club entrainé par Paulo Fonseca ne se laissera pas faire lors de ces derniers jours de mercato.
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