Un gros salaire économisé, l’OM résilie son contrat

Prêt à tout pour alléger sa masse salariale trop importante aux yeux de la DNCG, l’OM a accepté l’idée d’un départ libre d’Emerson. En fin de contrat dans un an, le défenseur italien négocie avec le FC Santos.

Il reste un peu moins de 72 heures aux dirigeants de l’Olympique de Marseille pour atteindre leurs objectifs en ce qui concerne la diminution de leur masse salariale, encadrée depuis le début de l’été par la DNCG. Le club olympien a déjà consenti de gros efforts en faisant partir Greenwood, Rulli, Medina, Aubameyang ou encore Balerdi, qui faisaient tous partie du top 10 des plus gros salaires du club. L’effort va se poursuivre d’ici à mardi soir. Tandis que Bruno Genesio espère conserver Gouiri et Paixao , d’autres joueurs seront amenés à partir.

Vers un départ d'Emerson pour zéro euro

C’est par exemple le cas du latéral gauche italien Emerson. Malgré un statut de titulaire indiscutable à l’OM depuis son arrivée en provenance de West Ham l’an passé, le natif de Santos jouit d’émoluments devenus trop important pour les finances olympiennes avec un salaire mensuel estimé à 300.000 euros par mois. Dans l’optique d’économiser cette somme rondelette, l’OM a tranché dans le vif, acceptant de libérer son international italien aux 29 sélections. Selon le journaliste brésilien Lucas Musetti, très bien informé de façon générale, la tendance est clairement à un départ d’Emerson au FC Santos pour zéro euro.

« À propos d'Emerson Palmieri : j'ai entendu autant du côté de Santos qu'auprès de l'entourage du latéral gauche que la journée (de samedi) a été productive. L'Olympique de Marseille devrait répondre ce dimanche. Comme je l'ai dit sur la chaîne hier, l'attente porte sur la résiliation. Il arriverait libre » détaille notre confrère. Une bonne nouvelle pour les finances de l’OM, qui s’apprête à économiser un salaire colossal, mais un nouveau coup dur porté à l’égard du secteur sportif piloté par Grégory Lorenzi et Bruno Genesio. En l’état, il ne resterait que deux latéraux à gauche dans l’effectif marseillais : l’expérimenté Ulisses Garcia et le prometteur mais très jeune Alexis Koum.