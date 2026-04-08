OL : Textor c'est fini, un homme d'affaires le démasque

Sous les ordres de John Textor, le club de Botafogo a lancé une procédure pour réclamer de l'argent à l'OL. Mais il s'agit probablement des derniers soubresauts de l'homme d'affaires américain.

Presque un an après avoir poussé l'Olympique Lyonnais vers le précipice, John Textor a réussi à choquer une fois de plus les supporters de l'OL en déclenchant ce week-end une procédure. Celui qui avait racheté Lyon à Jean-Michel Aulas affirme que Botafogo, dont il est également le propriétaire, a prêté 125 millions d'euros à Lyon et que le club de Ligue 1 devait lui rembourser au plus tard à la fin du mois de mars. Ce qui n'a pas été le cas. Si tout cela a de quoi laisser pantois les observateurs, ce n'est pas le cas de Paul Quinn, auteur, homme d'affaires et analyste financier très réputé en Angleterre. Ce dernier s'est intéressé à John Textor lorsqu'il a voulu reprendre le club d'Everton. Et il pense que tout va s'écrouler rapidement pour l'Américain.

Textor va tout perdre brutalement

Lorsque Everton traversait de graves difficultés financières, je me suis intéressé de près à l'identité de ses éventuels futurs propriétaires (...) C'est alors que j'ai rencontré John Textor, qui a commencé à faire savoir publiquement dans les médias son intérêt pour l'acquisition d'Everton. Je savais pertinemment que cela était impossible, compte tenu de sa participation dans Crystal Palace et du lourd endettement lié à la gestion de plusieurs clubs. Je doutais de la sincérité des fonds qu'il prétendait détenir et du modèle économique d'Eagle Football Holdings. Mon intérêt pour Textor s'est développé à partir de là », explique Paul Quinn, qui précise ensuite les raisons qui, selon lui, vont pousser John Textor vers la chute finale. Dans un long entretien accordé au quotidien brésilien O Globo , qui s'inquiète pour l'avenir de Botafogo, le businessman anglais est convaincu que l'empire John Textor est au bord du précipice, et que ses derniers agissements le confirment. «», explique Paul Quinn, qui précise ensuite les raisons qui, selon lui, vont pousser John Textor vers la chute finale.

« J'ai constaté (et affirmé publiquement) que les allégations de Textor sont dénuées de fondement. Dans ce genre de situation, ma première pensée va aux supporters des clubs concernés, avoue l’homme d’affaires anglais, qui sent que le système est au bord de l’explosion. John Textor n'est plus impliqué. Ses trois clubs seront vendus individuellement ou ensemble au plus offrant. Il est dans l'intérêt du mandataire de maintenir chaque club en activité, même si cela paraît difficile compte tenu de leur situation financière précaire et du niveau d'endettement exorbitant. »