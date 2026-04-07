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L'OL n'a rien compris avec Pavel Sulc

OL07 avr. , 16:00
parCorentin Facy
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Meilleur buteur de l’OL cette saison avec 15 buts toutes compétitions confondues, Pavel Sulc s’impose à un poste inattendu en France.
Recruté en provenance du Viktoria Plzen pour 7,5 millions d’euros l’été dernier, Pavel Sulc est sans conteste la révélation de la saison à l’Olympique Lyonnais. Du haut de ses 25 ans, l’international tchèque s’est imposé comme l’un des meilleurs joueurs du club rhodanien… à un poste inattendu. Ailier de formation capable de jouer en tant que numéro 10, Pavel Sulc s’est finalement imposé au poste d’avant-centre. Les mauvaises prestations de Martin Satriano en début de saison et les prestations éclatantes de Pavel Sulc à la pointe de l’attaque ont convaincu Paulo Fonseca d’installer l’ancien de Jablonec dans cette position.
Ce qui étonne énormément en République-Tchèque, comme l’a expliqué Lazar Van Parijs, spécialiste du foot Tchèque, sur RMC. « Ce n'est pas un attaquant. Il s’est retrouvé attaquant parce que Lyon n’avait pas d’attaquant et qu’il a commencé à empiler des buts. Mais à la base, ce n'est pas un attaquant, c’est un milieu offensif qui est soit numéro 10, soit ailier. En aucun cas, il est attaquant » a rappelé le spécialiste du football tchèque, très étonné du choix fait par Paulo Fonseca dans la durée.
« Et ça fait beaucoup rire en République Tchèque parce qu’au début de sa carrière, et même il y a encore 2-3 ans, il était connu pour manquer un nombre d’occasions incroyable et pour avoir une maladresse devant le but qui était problématique. Jamais on ne s’attendait à le voir mettre autant de buts à l’étranger, surtout dans un championnat du top 5. C’était quelque chose qui était inimaginable connaissant la capacité du joueur à rater devant le but. Il a travaillé avec un entraîneur et des conseillers à côté pour s’améliorer » a-t-il analysé, avant de conclure.

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« Il a cherché à combler des lacunes. Il est conscient de ne pas forcément être le meilleur joueur mais il est assez intelligent pour comprendre comment il peut s’améliorer et quel est le chemin pour cela » a ajouté Lazar Van Parijs, très étonné de voir que l’OL persiste avec Pavel Sulc au poste de numéro neuf. Cela peut faire rire, mais Lyon a obtenu ses meilleurs résultats de la saison lorsque le Tchèque était opérationnel et qu’il était aligné dans cette position. Malheureusement pour le joueur et pour Lyon, Pavel Sulc s’est blessé à Angers dimanche. Un nouveau coup dur pour Paulo Fonseca dans l’optique du sprint final.
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Se trou. se pavanait devant les caméras kan il était commentateur en se prenant pour se k'il était mais c maintenant ô pied du mur k'on voit le vrai niveau du maçon lui n'a jamais eu le niveau

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