Mission accomplie, Bordeaux célèbre à l'avance

Dénoncé par Gijon pour le paiement incomplet du transfert de Pedro Diaz en 2023, Bordeaux a écopé d’une interdiction de recrutement. Mais les Girondins préfèrent ignorer la sanction de la FIFA qu’ils comptent bien faire annuler la semaine prochaine.

Pour Bordeaux , l’échec dans la course à la montée en Ligue 3 représente un gros coup dur. Il sera difficile de retenir les meilleurs joueurs de l’effectif au niveau amateur, sachant que les départs seraient impossibles à compenser. Rappelons effectivement que les Girondins font l’objet d’une interdiction de recrutement. La FIFA, sollicitée par Gijon pour le paiement incomplet du transfert de Pedro Diaz en 2023, a sévèrement sanctionné le club aquitain pour les trois prochains mercatos.

Bordeaux serein

Pas de quoi affoler les dirigeants bordelais, témoigne le journaliste Nicolas Le Gardien. Grâce au plan de continuation validé par le Tribunal de commerce, qui implique la réduction de ses dettes, Bordeaux s’attend à voir le CNOSF annuler la décision de la FIFA. « L’équipe dirigeante se projette sur la saison prochaine sans forcément s’intéresser à ce qu’il se passe en coulisses, a confié le spécialiste de Sud Ouest sur TV7. Elle part sur un budget prévisionnel similaire à celui de la saison passée et travaille avec cette enveloppe pour préparer le prochain exercice, en faisant comme si l’interdiction de recrutement allait être suspendue dans un premier temps. »

« La première audience aura lieu le mardi 26 mai devant le CNOSF. Un avis devrait être rendu dans les jours suivants concernant une éventuelle suspension de la sanction de la FIFA sur le plan national, a précisé le journaliste. Les dirigeants espèrent également obtenir une réponse du TAS concernant leur recours en suspension dans un délai de quinze jours à trois semaines. L’équipe dirigeante fait abstraction de cette situation, car elle ne peut pas attendre pour préparer la saison prochaine. » Bordeaux devrait être fixé avant le 30 juin afin de valider à temps les contrats de ses joueurs pour la saison prochaine.