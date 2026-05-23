El Chiringuito expulse Mbappé de Madrid
Kylian Mbappé a du mal en Espagne

Un Ballon d'Or supplie Liverpool de ne pas acheter Mbappé

Kylian Mbappé23 mai , 13:40
parHadrien Rivayrand
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Le Real Madrid va bientôt terminer une saison chaotique. Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques et certains vont même jusqu’à réclamer son départ.
Le Real Madrid va connaître un été particulièrement agité. La crise est profonde et des changements sont vivement attendus par les supporters et observateurs de l’institution merengue. Certaines stars sont plus que jamais critiquées et invitées à se remettre en question, voire à partir. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé. L’ancien joueur du PSG n’en est pas à sa première polémique, et une pétition réclamant son départ circule même.
S’il est difficile d’imaginer un départ prochain de Mbappé, certains clubs restent attentifs à sa situation. Il se dit notamment que Liverpool fait partie des équipes susceptibles de tenter sa chance. De quoi inquiéter Michael Owen, passé par les Reds et le Real Madrid.

Mbappé déjà recalé par Liverpool ? 

Lors d’un entretien accordé à AS, l’ancien attaquant a en effet tenu des propos forts sur une éventuelle arrivée de Mbappé dans la Mersey :
« Franchement, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs capables de se payer Mbappé. Il détruirait complètement leur budget, il le mettrait en pièces. (…) Surtout si l’on considère que Liverpool a déjà Isak et Ekitike, je n’imagine pas qu’ils recrutent Mbappé en plus.
On l’a vu pendant des années avec Cristiano et beaucoup d’autres joueurs : quand vous êtes une superstar avec un gros ego, cela fait partie du package. Ces footballeurs sont exceptionnels, mais pas par hasard ; ils pensent différemment des autres. La différence réside dans ce qu’ils ont dans la tête. »

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Kylian Mbappé aura une belle occasion de répondre sur le terrain et de faire taire les critiques dans quelques semaines avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur du Real Madrid sera très attendu. Il pourra ensuite se projeter sur une nouvelle saison avec son club madrilène, où les supporters espèrent enfin voir des trophées majeurs revenir dans la capitale espagnole.
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Derniers commentaires

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

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D'autres les remplaceront, où est le problème

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Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

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C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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