Un Ballon d'Or supplie Liverpool de ne pas acheter Mbappé

Le Real Madrid va bientôt terminer une saison chaotique. Kylian Mbappé n’échappe pas aux critiques et certains vont même jusqu’à réclamer son départ.

Le Real Madrid va connaître un été particulièrement agité. La crise est profonde et des changements sont vivement attendus par les supporters et observateurs de l’institution merengue. Certaines stars sont plus que jamais critiquées et invitées à se remettre en question, voire à partir. C’est notamment le cas de Kylian Mbappé . L’ancien joueur du PSG n’en est pas à sa première polémique, et une pétition réclamant son départ circule même.

S’il est difficile d’imaginer un départ prochain de Mbappé, certains clubs restent attentifs à sa situation. Il se dit notamment que Liverpool fait partie des équipes susceptibles de tenter sa chance. De quoi inquiéter Michael Owen, passé par les Reds et le Real Madrid.

Mbappé déjà recalé par Liverpool ?

Lors d’un entretien accordé à AS, l’ancien attaquant a en effet tenu des propos forts sur une éventuelle arrivée de Mbappé dans la Mersey :

« Franchement, je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de clubs capables de se payer Mbappé. Il détruirait complètement leur budget, il le mettrait en pièces. (…) Surtout si l’on considère que Liverpool a déjà Isak et Ekitike, je n’imagine pas qu’ils recrutent Mbappé en plus.

On l’a vu pendant des années avec Cristiano et beaucoup d’autres joueurs : quand vous êtes une superstar avec un gros ego, cela fait partie du package. Ces footballeurs sont exceptionnels, mais pas par hasard ; ils pensent différemment des autres. La différence réside dans ce qu’ils ont dans la tête. »

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Kylian Mbappé aura une belle occasion de répondre sur le terrain et de faire taire les critiques dans quelques semaines avec l’équipe de France lors de la Coupe du monde 2026. Le joueur du Real Madrid sera très attendu. Il pourra ensuite se projeter sur une nouvelle saison avec son club madrilène, où les supporters espèrent enfin voir des trophées majeurs revenir dans la capitale espagnole.