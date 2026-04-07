Il arrive sur RMC et climatise l'Olympique Lyonnais

Consultant sur RMC depuis peu, Samuel Umtiti a profité de cette tribune médiatique pour dresser un constat clair sur la situation de l'Olympique Lyonnais. Avoir été trop haut par rapport aux ambitions de départ a changé le regard porté envers un effectif d'un niveau trop éloigné du podium, selon l'ancien défenseur central.

Formé à l' Olympique Lyonnais , Samuel Umtiti connait très bien le contexte de son ancien club bien qu'il n'y joue plus depuis 2016. Très attentif sur la situation des Gones cette saison, il a vu, comme tous les autres observateurs, que ces derniers avaient surpassé les espérances de début de saison. Avec une série de 13 victoires consécutives toutes compétitions confondues, les hommes de Paulo Fonseca ont réussi à conclure la phase de championnat de la Ligue Europa à la première place, tout en accédant à la troisième marche du podium en Ligue 1

Dans la foulée de cette belle dynamique, ils se sont toutefois écroulés et n'ont pas réussi à remporter un seul match sur les 9 derniers. Pour Samuel Umtiti, nouveau venu de l'équipe de consultants de RMC, l'effectif lyonnais n'était pas rodé pour assumer cette surprenante troisième place.

Le constat de Samuel Umtiti

« Mentalement, c'est devenu différent après cette dynamique-là. Ils se sont positionnés sur la 3e place, tandis qu'avant, il n'y avait pas cette pression. Ça bouleverse beaucoup de choses, car tout ce qui se passait était du bonus. Tout le monde a commencé à voir Lyon très beau, avec des objectifs totalement différents. Certes, c'est bien beau de rêver, mais il faut quand même rester lucide.

Avec un effectif qui n'est pas très étoffé, c'était une performance que personne n'attendait, même eux. Sauf que physiquement et mentalement… ce n'est pas facile, des saisons comme celle-là. Ils ont performé bien plus qu'ils n'auraient dû. Ils surfaient sur une confiance et de l'efficacité, mais dès que tu perds ça, on savait que ce serait plus compliqué d'obtenir des résultats », a expliqué Samuel Umtiti sur RMC, lequel affirme qu'il faut s'estimer heureux que l'OL soit encore en course pour la troisième place malgré un été 2025 très difficile.