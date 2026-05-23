Les 11 clubs pros qui tremblent devant la DNCG

Les rendez-vous avec la DNCG vont débuter très rapidement et il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont totalement à l'abri. Des sanctions exemplaires pourraient tomber en première instance, avec des divisions chamboulées.
L’été dernier, ce fut un véritable carnage avec la relégation de plusieurs clubs professionnels en raison des soucis financiers rencontrés par la quasi-totalité des acteurs du football français. Cet été, la saignée devrait être moins importante avec la digestion difficile de la perte des droits TV, et l’économie forcée mise en place sur les salaires. Néanmoins, de nombreux clubs ne s’avancent pas sereinement avant l’audition devant la DNCG, qui peut prendre des mesures restrictives ou punitives selon les situations.
En Ligue 1
, plusieurs clubs sont concernés, et pas des moindres. L’OL
présente toujours un résultat comptable déficitaire et des larges dettes, sans actionnaire solide pour les compenser. Les efforts de l’été dernier ont été appréciés, mais le modèle économique reste très bancal, et la DNCG peut très bien prendre de nouvelles mesures fortes pour obliger Lyon à faire entrer de l’argent dans les caisses.
Des clubs en danger à tous les niveaux
Pour l’OM, le déficit structurel s’annonce encore une fois copieux, avec 100 millions d’euros de pertes à venir selon les informations de RMC. La DNCG devrait demander au moins 50 millions d’euros de vente d’ici fin juin, et un allégement radical de la masse salariale, cela même si Frank McCourt a de quoi payer les pertes.
Autres clubs de l’élite à surveiller : Nice
qui voit son actionnaire se désintéresser avant une future vente, Le Havre
qui est toujours considéré dans une situation très fragile et selon Romain Molina, les Normands peuvent craindre le pire devant la DNCG car leur actionnaire n’a pas l’intention de mettre la main à la poche. Enfin, Angers
est également dans le dur financièrement, même si les grosses économies et les quelques ventes devraient permettre au SCO
d’éviter le pire.
En Ligue 2
, les clubs en grande difficulté comme Amiens
et Bastia
ont été relégués, mais la DNCG peut très bien les enfoncer s’ils n’ont pas le budget pour jouer en Ligue 3
.
Enfin, dans cette fameuse nouvelle Ligue 3, deux clubs sont en grande difficulté avec Châteauroux
et Bourg-en-Bresse
, qui craignent une mauvaise nouvelle face au gendarme financier. Valenciennes
et Orléans
sont également très loin de l’équilibre économique. Des décisions que les Girondins de Bordeaux
doivent suivre, si jamais les descentes se multipliaient à tous les niveaux, cela pourrait aider le club aquitain à atteindre par ce biais son objectif de Ligue 3.