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Les 11 clubs pros qui tremblent devant la DNCG

Ligue 123 mai , 14:00
parGuillaume Conte
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Les rendez-vous avec la DNCG vont débuter très rapidement et il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont totalement à l'abri. Des sanctions exemplaires pourraient tomber en première instance, avec des divisions chamboulées.
L’été dernier, ce fut un véritable carnage avec la relégation de plusieurs clubs professionnels en raison des soucis financiers rencontrés par la quasi-totalité des acteurs du football français. Cet été, la saignée devrait être moins importante avec la digestion difficile de la perte des droits TV, et l’économie forcée mise en place sur les salaires. Néanmoins, de nombreux clubs ne s’avancent pas sereinement avant l’audition devant la DNCG, qui peut prendre des mesures restrictives ou punitives selon les situations.
En Ligue 1, plusieurs clubs sont concernés, et pas des moindres. L’OL présente toujours un résultat comptable déficitaire et des larges dettes, sans actionnaire solide pour les compenser. Les efforts de l’été dernier ont été appréciés, mais le modèle économique reste très bancal, et la DNCG peut très bien prendre de nouvelles mesures fortes pour obliger Lyon à faire entrer de l’argent dans les caisses.

Des clubs en danger à tous les niveaux

Pour l’OM, le déficit structurel s’annonce encore une fois copieux, avec 100 millions d’euros de pertes à venir selon les informations de RMC. La DNCG devrait demander au moins 50 millions d’euros de vente d’ici fin juin, et un allégement radical de la masse salariale, cela même si Frank McCourt a de quoi payer les pertes.
Autres clubs de l’élite à surveiller : Nice qui voit son actionnaire se désintéresser avant une future vente, Le Havre qui est toujours considéré dans une situation très fragile et selon Romain Molina, les Normands peuvent craindre le pire devant la DNCG car leur actionnaire n’a pas l’intention de mettre la main à la poche. Enfin, Angers est également dans le dur financièrement, même si les grosses économies et les quelques ventes devraient permettre au SCO d’éviter le pire.
En Ligue 2, les clubs en grande difficulté comme Amiens et Bastia ont été relégués, mais la DNCG peut très bien les enfoncer s’ils n’ont pas le budget pour jouer en Ligue 3.
Enfin, dans cette fameuse nouvelle Ligue 3, deux clubs sont en grande difficulté avec Châteauroux et Bourg-en-Bresse, qui craignent une mauvaise nouvelle face au gendarme financier. Valenciennes et Orléans sont également très loin de l’équilibre économique. Des décisions que les Girondins de Bordeaux doivent suivre, si jamais les descentes se multipliaient à tous les niveaux, cela pourrait aider le club aquitain à atteindre par ce biais son objectif de Ligue 3.
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Derniers commentaires

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

Les 11 clubs pros qui tremblent devant la DNCG

D'autres les remplaceront, où est le problème

Le Portugal champion du monde, merci le PSG

Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

Les 11 clubs pros qui tremblent devant la DNCG

C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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