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Vitinha

Le Portugal champion du monde, merci le PSG

PSG23 mai , 13:00
parHadrien Rivayrand
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La Coupe du monde 2026 ouvrira prochainement ses portes et certains favoris se dégagent déjà. C’est notamment le cas du Portugal, qui peut compter sur des joueurs en grande forme du côté du PSG.
Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG, le club de la capitale a pris une forte dimension portugaise. Le conseiller sportif dispose d’un vaste réseau dans son pays natal et a réussi à attirer de jeunes talents dans la capitale. On peut notamment citer Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore João Neves. Ces trois internationaux portugais ont rejoint Nuno Mendes, arrivé plus tôt lors du passage de Leonardo. Les très bonnes performances de ces joueurs profitent également à la sélection portugaise, qui abordera le Mondial 2026 en Amérique du Nord avec de grandes ambitions. Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, ne dira pas le contraire.

Roberto Martinez vit un rêve éveillé grâce au PSG 

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien coach d’Everton a d’ailleurs salué le travail réalisé par le PSG avec ses internationaux portugais :
« Le Paris Saint-Germain nous a beaucoup aidés ces dernières années. C’est un club avec un objectif très clair : gagner la Ligue des champions. Cela a permis à ces quatre joueurs de développer un haut niveau de compétitivité, et l’équipe nationale portugaise en bénéficie. Le travail de Luis Enrique a été très important dans leur développement. Tout comme pour Barcola et Dembélé ou Hakimi. »

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Récemment, le Portugal semble avoir franchi un cap sur la scène internationale. Son sacre en Ligue des Nations, notamment face à l’Espagne, a renforcé la confiance du groupe de Roberto Martínez. Ce dernier espère désormais voir les joueurs du PSG remporter la Ligue des champions afin d’arriver en sélection en pleine confiance et avec l’ambition de placer enfin le Portugal au sommet du football mondial lors de leur périple en Amérique du Nord.
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Derniers commentaires

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

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D'autres les remplaceront, où est le problème

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Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

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C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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