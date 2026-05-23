Le Portugal champion du monde, merci le PSG

La Coupe du monde 2026 ouvrira prochainement ses portes et certains favoris se dégagent déjà. C’est notamment le cas du Portugal, qui peut compter sur des joueurs en grande forme du côté du PSG.

Depuis l’arrivée de Luis Campos au PSG , le club de la capitale a pris une forte dimension portugaise. Le conseiller sportif dispose d’un vaste réseau dans son pays natal et a réussi à attirer de jeunes talents dans la capitale. On peut notamment citer Vitinha, Gonçalo Ramos ou encore João Neves. Ces trois internationaux portugais ont rejoint Nuno Mendes, arrivé plus tôt lors du passage de Leonardo. Les très bonnes performances de ces joueurs profitent également à la sélection portugaise, qui abordera le Mondial 2026 en Amérique du Nord avec de grandes ambitions. Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, ne dira pas le contraire.

Roberto Martinez vit un rêve éveillé grâce au PSG

Lors d’un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien coach d’Everton a d’ailleurs salué le travail réalisé par le PSG avec ses internationaux portugais :

« Le Paris Saint-Germain nous a beaucoup aidés ces dernières années. C’est un club avec un objectif très clair : gagner la Ligue des champions. Cela a permis à ces quatre joueurs de développer un haut niveau de compétitivité, et l’équipe nationale portugaise en bénéficie. Le travail de Luis Enrique a été très important dans leur développement. Tout comme pour Barcola et Dembélé ou Hakimi. »

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Récemment, le Portugal semble avoir franchi un cap sur la scène internationale. Son sacre en Ligue des Nations, notamment face à l’Espagne, a renforcé la confiance du groupe de Roberto Martínez. Ce dernier espère désormais voir les joueurs du PSG remporter la Ligue des champions afin d’arriver en sélection en pleine confiance et avec l’ambition de placer enfin le Portugal au sommet du football mondial lors de leur périple en Amérique du Nord.