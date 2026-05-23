Les Bleus récupèrent le meilleur joueur d'Allemagne
Michael Olise arrive avec un trophée chez les Bleus

LdC : Fabian Ruiz explique le plan anti-Olise du PSG

PSG23 mai , 15:00
parHadrien Rivayrand
1
Le PSG a récemment éliminé le Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale avait mis en place un plan bien précis pour neutraliser Michael Olise.
Le Paris Saint-Germain est désormais impatient d’en découdre avec Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest. Le club de la capitale pourrait marquer l’histoire en remportant une deuxième C1 consécutive. Luis Enrique et ses hommes peuvent aborder cette échéance avec confiance, notamment au vu des équipes éliminées lors des tours précédents : Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich.
Face aux Bavarois, Paris avait un plan de jeu clair. Michael Olise en a notamment fait les frais lors du match retour en Bavière.

Luis Enrique avait tout prévu 

Lors d’un récent échange avec Sky Sports, Fabian Ruiz a en effet laissé entendre certains éléments sur la préparation parisienne :
« On ne peut rien dire… À chaque match, Luis Enrique nous donne de nouveaux détails et nous explique ce que nous devons faire pour aider nos coéquipiers et gagner. Face au Bayern, il m’a demandé d’aider Nuno Mendes, même s’il est très bon, avec Olise. »
Dans la continuité, l’Espagnol s’est projeté sur la finale à venir face à Arsenal. Il espère que le travail tactique du PSG portera encore ses fruits face à une équipe de Premier League :
« J’espère que nous ferons tous une bonne performance contre Arsenal et que nous remporterons la Ligue des champions. (…) Nous sommes ravis d’être à nouveau en finale. Ce ne sera pas facile ; nous savons combien il est difficile de remporter la Ligue des champions. Nous affrontons une équipe redoutable, championne de Premier League. Ce sera une finale difficile, mais nous avons la motivation et l’enthousiasme nécessaires. »

Lire aussi

PSG : Arsenal décimé, Kvara va plier la finalePSG : Arsenal décimé, Kvara va plier la finale
Fabian Ruiz, récemment revenu de blessure, n’est d’ailleurs pas encore certain de débuter face à Arsenal. Warren Zaïre-Emery évolue à un très haut niveau et la concurrence s’annonce intense entre les deux joueurs pour une place dans le onze de départ.
Articles Recommandés
Hegerberg
Ligue des Champions

Barça - OL Lyonnes : Les compos (18h sur L'Equipe)

ICONSPORT_364611_0028
OL

De retour à l’OL, Caleta-Car est dégoûté

Galtier ICONSPORT_266847_0178
OM

OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher

thiago motta remercie la juve pour le cheque de 20 me thiago motta 27 390254
OM

OM : Thiago Motta proposé, ça fait débat

Fil Info

23 mai , 17:08
Barça - OL Lyonnes : Les compos (18h sur L'Equipe)
23 mai , 17:00
De retour à l’OL, Caleta-Car est dégoûté
23 mai , 16:30
OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher
23 mai , 16:00
OM : Thiago Motta proposé, ça fait débat
23 mai , 15:30
Mission accomplie, Bordeaux célèbre à l'avance
23 mai , 14:30
OM : Changer de défense sans argent, le premier défi de Lorenzi
23 mai , 14:00
Les 11 clubs pros qui tremblent devant la DNCG
23 mai , 13:40
Un Ballon d'Or supplie Liverpool de ne pas acheter Mbappé
23 mai , 13:20
L’ASSE négocie une faveur avec Nice et la LFP

Derniers commentaires

OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher

Encore un nom clinquant...

OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher

Viens à l'OM mr Galtier 👊⚽

Christophe Galtier et l’OM, c’est l’amour fou

oui marrant, tu connais le caractère du bonhomme ? moi aussi. vai comer a merda do Cú da tua mae avec ton connaisseur

Un Ballon d'Or supplie Liverpool de ne pas acheter Mbappé

Ou qui regarde le foot.

OM : Neom ne lâche rien, Galtier va coûter cher

Voilà très bien direction Sergio conceicao 🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻🤞🏻

CalendrierRésultats

Loading