LdC : Fabian Ruiz explique le plan anti-Olise du PSG

Le PSG a récemment éliminé le Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des champions. Le club de la capitale avait mis en place un plan bien précis pour neutraliser Michael Olise.

Le Paris Saint-Germain est désormais impatient d’en découdre avec Arsenal en finale de la Ligue des champions le 30 mai prochain à Budapest. Le club de la capitale pourrait marquer l’histoire en remportant une deuxième C1 consécutive. Luis Enrique et ses hommes peuvent aborder cette échéance avec confiance, notamment au vu des équipes éliminées lors des tours précédents : Chelsea, Liverpool et le Bayern Munich.

Face aux Bavarois, Paris avait un plan de jeu clair. Michael Olise en a notamment fait les frais lors du match retour en Bavière.

Luis Enrique avait tout prévu

Lors d’un récent échange avec Sky Sports, Fabian Ruiz a en effet laissé entendre certains éléments sur la préparation parisienne :

« On ne peut rien dire… À chaque match, Luis Enrique nous donne de nouveaux détails et nous explique ce que nous devons faire pour aider nos coéquipiers et gagner. Face au Bayern, il m’a demandé d’aider Nuno Mendes, même s’il est très bon, avec Olise. »

Dans la continuité, l’Espagnol s’est projeté sur la finale à venir face à Arsenal. Il espère que le travail tactique du PSG portera encore ses fruits face à une équipe de Premier League :

« J’espère que nous ferons tous une bonne performance contre Arsenal et que nous remporterons la Ligue des champions. (…) Nous sommes ravis d’être à nouveau en finale. Ce ne sera pas facile ; nous savons combien il est difficile de remporter la Ligue des champions. Nous affrontons une équipe redoutable, championne de Premier League. Ce sera une finale difficile, mais nous avons la motivation et l’enthousiasme nécessaires. »

Fabian Ruiz, récemment revenu de blessure, n’est d’ailleurs pas encore certain de débuter face à Arsenal. Warren Zaïre-Emery évolue à un très haut niveau et la concurrence s’annonce intense entre les deux joueurs pour une place dans le onze de départ.