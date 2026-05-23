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Stéphane Richard

OM : Changer de défense sans argent, le premier défi de Lorenzi

OM23 mai , 14:30
parHadrien Rivayrand
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L’OM aura à cœur de changer beaucoup de choses lors de cette intersaison. La direction phocéenne sera notamment attendue au tournant sur le marché des transferts.
L’Olympique de Marseille a sauvé les meubles et disputera la Ligue Europa la saison prochaine, un moindre mal pour des Phocéens très décevants. La crise reste profonde sur la Canebière et la nouvelle direction sera scrutée sur le mercato. Avant cela, il faudra notamment nommer un nouveau directeur sportif et possiblement un nouvel entraîneur.
Mais il semble déjà acquis que l’OM est parti pour reconstruire en profondeur son effectif. L’un des principaux chantiers concernera la défense.

Un chantier XXL pour l'OM

D’après les informations du Phocéen, il faut en effet s’attendre à un recrutement massif pour renforcer ce secteur. Benjamin Pavard a déjà officialisé son départ, tandis que Leonardo Balerdi, Gerónimo Rulli ou encore CJ Egan-Riley sont plus que jamais sur le départ. Autant de départs qu’il faudra compenser. Et il ne faudra pas se tromper, dans un club qui a déjà connu plusieurs échecs récents sur le marché des transferts. D'autant que l'OM devra se renforcer tout en limitant ses dépenses...
Stéphane Richard aura la lourde tâche de trouver la perle rare au poste de directeur sportif. Une stratégie devra ensuite être mise en place avec l’entraîneur, qu’il s’agisse d’Habib Beye ou d’un autre technicien. À noter également que l’OM devrait procéder à d’autres ventes, tous secteurs confondus. Les finances sont dans le rouge et les dirigeants du Stade Vélodrome doivent rapidement trouver plus de 50 millions d’euros.

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Par le passé, l’Olympique de Marseille a souvent profondément remodelé son effectif. Et l’été qui approche ne devrait pas déroger à la règle. De quoi nourrir les inquiétudes des supporters, déjà échaudés par les derniers mois. Mais le prochain exercice s’annonce tout de même intéressant, avec une compétition européenne à disputer.
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