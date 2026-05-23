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OM : Thiago Motta proposé, ça fait débat

OM23 mai , 16:00
parEric Bethsy
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A la recherche d’un entraîneur pour remplacer Habib Beye, l’Olympique de Marseille reçoit pas mal de propositions. L’une d’entre elles concerne Thiago Motta. Mais la piste menant à l’ancien milieu du Paris Saint-Germain ne fait pas l’unanimité.
Quelques semaines après son étonnante déclaration, Habib Beye a sans doute moins de certitudes concernant son avenir. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’imaginait rester la saison prochaine grâce à son contrat jusqu’en 2027. Mais les informations qui circulent annoncent un tout autre scénario. Malheureusement pour le Franco-Sénégalais, qui n’a pas atteint l’objectif d’une qualification pour la Ligue des Champions, ses dirigeants s’activent pour trouver son successeur.
Le nom de Bruno Genesio revient avec insistance, tout comme celui de Christophe Galtier dont on connaît l’attachement au club phocéen. Mais le profil idéal ressemble peut-être davantage à celui de Thiago Motta. C’est du moins l’idée proposée par Walid Acherchour, persuadé que l’Italo-Brésilien, annoncé parmi les cibles du LOSC, correspond aux attentes de l’Olympique de Marseille. « Thiago Motta, je le prends à l'OM. Lille le veut ? Et pourquoi Lille serait plus attractif ? », s’interroge le journaliste de RMC, absolument pas dérangé par son passage au Paris Saint-Germain en tant que joueur.

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« Son lien avec le PSG ? On me dit que les Italiens entraînent partout, Inter, Juve, ils n'en ont rien à cirer, a-t-il répondu. Galtier était au PSG, vous le voulez à l'OM, par contre Thiago Motta ne peut pas aller à l'Olympique de Marseille ? Thiago Motta, c'est un titi parisien, qu'est-ce qui se passe ? Vous me racontez des histoires. » Comparé à Bruno Genesio (Lille) et à Christophe Galtier (Neom), Thiago Motta a l’avantage d’être libre depuis son départ de la Juventus Turin en mars 2025. Reste à savoir si la perspective d’un retour en Ligue 1 l’intéresse.
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