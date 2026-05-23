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L’ASSE négocie une faveur avec Nice et la LFP

ASSE23 mai , 13:20
parGuillaume Conte
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ASSE-Nice, c'est l'affiche du barrage aller de mardi soir. Une rencontre qui se fera sans les supporters niçois. Saint-Etienne essaye de récupérer les places inoccupées à la dernière minute.
L’OGC Nice va devoir très rapidement se remettre la tête à l’endroit. Quatre jours après sa finale de Coupe de France perdue face à Lens (3-1), les Aiglons se rendent dans le Chaudron pour essayer de sauver leur peau en Ligue 1 face à Saint-Etienne. Le barrage aller sera bouillant, et il pourrait passer un nouveau cap dans les prochaines heures. En effet, les supporters niçois sont épinglés par les autorités pour leur comportement lors du dernier match à l’Allianz Riviera. Au retour, le match se déroulera à huis clos selon la décision en première instance de la commission de discipline.
Mais à l’aller, dans le Forez, il n’y aura pas non plus de supporters niçois dans le Chaudron. Le Ministère de l’Intérieur a confirmé que ce déplacement ne serait pas autorisé. Laurent Nunez a ainsi interdit « de zéro heure à minuit, le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique Gymnaste Club de Nice, ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes du département des Alpes-Maritimes, d’une part, et la commune de Saint-Etienne (Loire) ».

L'ASSE a besoin de l'accord de Nice

Résultat, le parcage des supporters adverses sera vide pour cette rencontre. A moins que l’ASSE ne parvienne à trouver un accord pour le remplir. Selon Le Progrès, les dirigeants des Verts négocient avec les autorités la possibilité de commercialiser ces places à la dernière minutes. Cela permettrait de rajouter 2000 supporters de Saint-Etienne dans le Chaudron, et de voir le stade être rempli jusqu’à la gorge. Il faut aussi que Nice soit d’accord avec cette décision, en plus de la Ligue. Cela pourrait ne se décanter qu’à la dernière minute mais nul doute que l’ASSE n’aura aucun mal à écouler ces places, sachant que Geoffroy-Guichard a été annoncé à guichets fermés en quelques heures seulement cette semaine.
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Derniers commentaires

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Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

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D'autres les remplaceront, où est le problème

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Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

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par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

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C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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