L’ASSE négocie une faveur avec Nice et la LFP

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.
D'autres les remplaceront, où est le problème
Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍
par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.
C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens
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