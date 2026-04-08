L'OL va tout casser, il y croit très fort

L’Olympique Lyonnais peut encore croire à la Ligue des champions malgré une série négative. Les suiveurs du club rhodanien pensent que tout est possible.

Tant qu'il y aura des Gones, un observateur pense que tout est encore possible pour la formation de Paulo Fonseca, et pourquoi pas une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. L’Olympique Lyonnais n’arrive pas à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1 . Le club rhodanien n’a pas glané le moindre succès dans l’élite du football français depuis le 15 février dernier face à Nice. Après trois matchs nuls et trois défaites sur les six dernières journées, l’ OL n’avance plus et perd progressivement des places au classement. Le septuple champion de France pointe à la sixième place du championnat à deux points du LOSC, troisième. À six journées de la fin de la saison, l’OL doit relever la tête et certains suiveurs n’abdiquent pas. Mais, dans l'émission, un observateur pense que tout est encore possible pour la formation de Paulo Fonseca, et pourquoi pas une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Lyon n’est pas mort

C’est en effet le cas de l’ancien gardien de l’OL, Nicolas Puydebois. Intervenant dans l’émission, le triple champion de France se montre optimiste. « Ça confirme le ressenti que j'ai plusieurs fois exprimé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir un changement, un retournement de situation. Une victoire, un élément déclencheur permettra éventuellement de retrouver une dynamique positive, » explique Nicolas Puydebois, qui pense que l'Olympique Lyonnais est touché mais pas coulé.

En cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais possède tout de même un calendrier compliqué. Le septuple champion de France doit encore se déplacer au Parc des Princes et recevoir le RC Lens ainsi que le Stade Rennais. Ce dimanche, l’OL reçoit Lorient avec l'obligation de prendre des points car Monaco, Lille et Rennes sont déchaînés actuellement. La qualification en Ligue des champions est cruciale pour le club rhodanien. Toujours dans une situation financière précaire, le club de la capitale des Gaules doit relever la tête. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont désormais plus qu’une seule compétition à jouer, mais ils ne doivent pas se rater.