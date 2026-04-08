ICONSPORT_363666_0059

L'OL va tout casser, il y croit très fort

OL08 avr. , 10:30
parNathan Hanini
0
L’Olympique Lyonnais peut encore croire à la Ligue des champions malgré une série négative. Les suiveurs du club rhodanien pensent que tout est possible.
L’Olympique Lyonnais n’arrive pas à retrouver le chemin de la victoire en Ligue 1. Le club rhodanien n’a pas glané le moindre succès dans l’élite du football français depuis le 15 février dernier face à Nice. Après trois matchs nuls et trois défaites sur les six dernières journées, l’OL n’avance plus et perd progressivement des places au classement. Le septuple champion de France pointe à la sixième place du championnat à deux points du LOSC, troisième. À six journées de la fin de la saison, l’OL doit relever la tête et certains suiveurs n’abdiquent pas. Mais, dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, un observateur pense que tout est encore possible pour la formation de Paulo Fonseca, et pourquoi pas une qualification directe pour la prochaine Ligue des champions.

Lyon n’est pas mort

C’est en effet le cas de l’ancien gardien de l’OL, Nicolas Puydebois. Intervenant dans l’émission, le triple champion de France se montre optimiste. « Ça confirme le ressenti que j'ai plusieurs fois exprimé, mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre. Il peut y avoir un changement, un retournement de situation. Une victoire, un élément déclencheur permettra éventuellement de retrouver une dynamique positive, » explique Nicolas Puydebois, qui pense que l'Olympique Lyonnais est touché mais pas coulé.
En cette fin de saison, l’Olympique Lyonnais possède tout de même un calendrier compliqué. Le septuple champion de France doit encore se déplacer au Parc des Princes et recevoir le RC Lens ainsi que le Stade Rennais. Ce dimanche, l’OL reçoit Lorient avec l'obligation de prendre des points car Monaco, Lille et Rennes sont déchaînés actuellement. La qualification en Ligue des champions est cruciale pour le club rhodanien. Toujours dans une situation financière précaire, le club de la capitale des Gaules doit relever la tête. Les hommes de Paulo Fonseca n’ont désormais plus qu’une seule compétition à jouer, mais ils ne doivent pas se rater.

Lire aussi

Ghezzal veut être le sauveur de l'OLGhezzal veut être le sauveur de l'OL
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_363787_0005
PSG

PSG : Les terribles propos des fans de Liverpool

ICONSPORT_363829_0028
Kylian Mbappé

Mbappé et Vinicius Jr sifflés, Madrid en furie

ICONSPORT_363650_0001
OM

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

ICONSPORT_254482_0097
Paris Sportifs

Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous

Fil Info

08 avr. , 10:00
PSG : Les terribles propos des fans de Liverpool
08 avr. , 9:40
Mbappé et Vinicius Jr sifflés, Madrid en furie
08 avr. , 9:20
L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo
08 avr. , 9:20
Paris Sportifs : Le PSG enfonce Liverpool, c’est 153 euros pour vous
08 avr. , 9:00
ASSE : Montanier s'est fâché très fort
08 avr. , 8:40
OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?
08 avr. , 8:20
« McCourt est très fébrile » : L'OM a peur de la DNCG
08 avr. , 8:00
« Le PSG a dépensé un milliard », il applaudit le Qatar
08 avr. , 7:10
PSG - Liverpool : Les compos probables

Derniers commentaires

PSG : Dragué par le Maire de Paris, Al-Khelaïfi regarde ailleurs

oui ben c'est pas une gloire d'aimer LFI en tout cas

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

dani olmo n'est pas le grand joueur que tu penses la marche barca etait trop haute il vient de leipzig! pour dire olmo a de l'ambition ? tu le connais personnellement

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

Et est-ce-que Olmo sera tenté par l'énorme OM ?

OL : Endrick sanctionné en fin de saison ?

ca peut pas etre le pire recrutement meme si il marche ds tout les cas! il a apporter plus que satriano

L'OM tenté par l'énorme coup Dani Olmo

On est le 8 avril les gars, les poissons d'avril c'est le 1er !!! Dani Olmo a l'OM... Un tel joueur ne voudra jamais signer a l'OM faut être réaliste... Tu vas lui vendre quoi? Aucun titre en 10 ans, éliminé en phase de poule de LDC... Olmo a de l'ambition donc même pas en rêve 🤣😂🤣 L'OM doit se reconstruire une crédibilité sur la scène française et internationale, ensuite l'OM pourra rêver de "grand" joueur qui ne sont pas trentenaires ou black listés...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

Loading