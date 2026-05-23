OL : Bataille pour un joueur à 3 ME, son manager confirme

Recruté à la surprise générale l'été dernier dans les dernières magouilles de John Textor, Matt Turner s'éclate en MLS. Mais pour le moment, il va revenir à l'OL dans quelques semaines.

Dans le jeu « qui est-ce ? », on demande un gardien recruté par l’OL pour 8 millions d’euros, et qui n’a jamais posé un pied dans le Rhône de sa vie. L’été dernier, empêtré dans les manigances de John Textor, Lyon ne pouvait que constater les dégâts d’un accord passé avec Nottingham Forest pour faire signer un obscur gardien américain remplaçant en Angleterre pour une somme totalement exagérée. Matt Turner ne sera resté que quelques heures dans le club lyonnais, le temps d’être prêté au New England, la franchise de MLS qui l’avait révélée 10 ans plus tôt.

La saison bat son plein en Major League Soccer, même si une pause sera respectée pendant la Coupe du monde. Le gardien américain de 31 ans a beau avoir convaincu avec le Revolution, il devra rentrer à Lyon au 30 juin, date de la fin de son prêt. A moins que la franchise américaine ne lève son option d’achat, de 3,5 millions d’euros. Une somme que le manager local Marko Mitrovic a bien envoie de mettre sur la table, même s’il est resté énigmatique sur un joueur qui fait visiblement saliver beaucoup de monde de l’autre côté de l’Atlantique.

« Je pense que chaque équipe de MLS adorerait avoir Matt Turner sur le long terme avec elle. Nous aimerions avoir Matt, et pas seulement jusqu’à la fin de la saison, mais sur le long terme également. Nous verrons bien », a livré le technicien serbe qui connait très bien le football américain pour le parcourir depuis des années. Une vente à 3,5 millions d’euros comblerait l’OL, qui n’a pas envie de voir Matt Turner revenir alors qu’il ne fait pas partie des plans. L’Américain est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OL, dans un héritage de John Textor dont les dirigeants actuels se passeraient bien. Son départ dès cet été est donc souhaité, à New England ou ailleurs.