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OL : Bataille pour un joueur à 3 ME, son manager confirme

OL23 mai , 12:40
parGuillaume Conte
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Recruté à la surprise générale l'été dernier dans les dernières magouilles de John Textor, Matt Turner s'éclate en MLS. Mais pour le moment, il va revenir à l'OL dans quelques semaines.
Dans le jeu « qui est-ce ? », on demande un gardien recruté par l’OL pour 8 millions d’euros, et qui n’a jamais posé un pied dans le Rhône de sa vie. L’été dernier, empêtré dans les manigances de John Textor, Lyon ne pouvait que constater les dégâts d’un accord passé avec Nottingham Forest pour faire signer un obscur gardien américain remplaçant en Angleterre pour une somme totalement exagérée. Matt Turner ne sera resté que quelques heures dans le club lyonnais, le temps d’être prêté au New England, la franchise de MLS qui l’avait révélée 10 ans plus tôt.
La saison bat son plein en Major League Soccer, même si une pause sera respectée pendant la Coupe du monde. Le gardien américain de 31 ans a beau avoir convaincu avec le Revolution, il devra rentrer à Lyon au 30 juin, date de la fin de son prêt. A moins que la franchise américaine ne lève son option d’achat, de 3,5 millions d’euros. Une somme que le manager local Marko Mitrovic a bien envoie de mettre sur la table, même s’il est resté énigmatique sur un joueur qui fait visiblement saliver beaucoup de monde de l’autre côté de l’Atlantique.
« Je pense que chaque équipe de MLS adorerait avoir Matt Turner sur le long terme avec elle. Nous aimerions avoir Matt, et pas seulement jusqu’à la fin de la saison, mais sur le long terme également. Nous verrons bien », a livré le technicien serbe qui connait très bien le football américain pour le parcourir depuis des années. Une vente à 3,5 millions d’euros comblerait l’OL, qui n’a pas envie de voir Matt Turner revenir alors qu’il ne fait pas partie des plans. L’Américain est sous contrat jusqu’en 2028 avec l’OL, dans un héritage de John Textor dont les dirigeants actuels se passeraient bien. Son départ dès cet été est donc souhaité, à New England ou ailleurs.

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OM : Accord McCourt-DNCG pour 60 millions d’euros

Longoria lui même affirme que la ldc était vitale. On peut facilement le croire au delà d'un objectif sportif. La situation de l'Om est désastreuse, il faut confirmation de la situation, mais pour mettre un club de ce budget à l'agonie il faut faire un paquet d'erreurs sur une longue période. Lui les à répétées, chamboulant son effectif, ses coachs et dirigeants. Quel est le bilan ? Sur quels joueurs l'om peut s'appuyer ? Ramener 2-3 bons joueurs c'est le minimum syndical à son poste. Pas de quoi crier au génie. Richard ne fera pas pire.

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D'autres les remplaceront, où est le problème

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Dommage que Viti, Neves et Mendes ne soient pas français ils sont exceptionnels 😀👍

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par contre sur le choix des hommes je suis assez d'accord, son pb c'est qu'il n'as pas su s'entourer, et ça commencé à vraiment merder quand il s'est épuisé à vouloir tout faire tout seul et qu'il a voulu déléguer d'abord à Ribalta, puis surtout à Benatia.

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C'est parfait, cela apprendra aux clubs de ne pas vivre au-dessus de leurs moyens

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