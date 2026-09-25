L’OL va perdre gros à cause de Sulc

"C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'en France ce sont les seuls qui ne voient pas quand leur club est en difficulté" Marrant ce genre de jugement sans fondement au doigt mouillé et sur des préjugés. A moins que tu ais des chiffres qui nous prouves tout ça. Prouves donc ce que tu affirmes.
depuis que vous êtes un club-état quatarien plutôt...
Comment parler pour ne rien dire...digne d'un discours de Jordan...
Foot01 encore en train de raconter de la merde. ^^
A coté de la plaque, comme d'hab quoi.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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🆕 𝗦𝗨𝗟𝗖 : « 𝗦𝗜 𝗝𝗘 𝗡𝗘 𝗦𝗨𝗜𝗦 𝗣𝗔𝗦 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗙𝗘́𝗥𝗘́ ? 𝗝’𝗘́𝗩𝗢𝗟𝗨𝗘 𝗧𝗢𝗨𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗔̀ 𝗟’𝗢𝗟, 𝗖’𝗘𝗦𝗧 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥 » 🎙️@sulcik_10 : « J'étais toujours dans l'idée que je jouais pour Lyon et que j'allais continuer à le faire. Si je ne suis pas transféré,