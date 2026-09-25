L’OL va perdre gros à cause de Sulc

L’OL va perdre gros à cause de Sulc

OL25 sept. , 15:00
parEric Bethsy
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Victime d’une blessure à un genou cet été, Pavel Sulc a manqué une bonne partie de la préparation. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais a repris la compétition avec du retard, et sans vraiment se débarrasser de son pépin physique.
Longtemps cité parmi les candidats au départ, Pavel Sulc n’a finalement pas bougé. L’attaquant de l’Olympique Lyonnais n’a pas fait partie des joueurs sacrifiés cet été. Il faut dire que l’international tchèque, au-delà des exigences financières de ses dirigeants, a pu faire douter ses courtisans. L’ancien joueur du Viktoria Plzen a manqué une bonne partie de la préparation estivale à cause d’une blessure à un genou.
Difficile de dire si ce problème était susceptible de provoquer un échec lors d’une éventuelle visite médicale. En tout cas, Pavel Sulc, qui n’a pu disputer qu’un quart d’heure sur le barrage aller-retour de Ligue des Champions contre Fenerbahçe, a repris la compétition sur une jambe ou presque. « J’ai une contusion au genou, avec un œdème osseux, a confié le Lyonnais au média de son pays InFotbal. Cela ne me limite pas particulièrement dans mon jeu, mais certaines situations sont douloureuses. »

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« Par exemple, lorsque le terrain est plus dur, ou après l’entraînement, quand je descends ou monte les escaliers. C’est désagréable, mais il y a des jours où ça va mieux et d’autres où c’est plus compliqué, a-t-il expliqué. La seule solution, ce serait trois mois de repos complet. Malheureusement, ce n’est pas possible. Ce qui m’aiderait, ce serait de rester allongé sur le canapé ou de me déplacer avec des béquilles. J’espère que l’été prochain, puisqu’il n’y aura pas de compétition internationale, je pourrai enfin récupérer complètement. » Après cet aveu, l’Olympique Lyonnais aura du mal à le vendre l’été prochain. D’autant que Pavel Sulc aura sûrement besoin d’être ménagé durant la saison.
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"C'est d'ailleurs étonnant de voir qu'en France ce sont les seuls qui ne voient pas quand leur club est en difficulté" Marrant ce genre de jugement sans fondement au doigt mouillé et sur des préjugés. A moins que tu ais des chiffres qui nous prouves tout ça. Prouves donc ce que tu affirmes.

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depuis que vous êtes un club-état quatarien plutôt...

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Comment parler pour ne rien dire...digne d'un discours de Jordan...

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Foot01 encore en train de raconter de la merde. ^^

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A coté de la plaque, comme d'hab quoi.

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