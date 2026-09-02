Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

L’OL souhaitait profiter des dernières heures du mercato pour réduire sa masse salariale mais outre Fofana, Caleta-Car et Maitland-Niles, aucun autre joueur n’est parti. Pavel Sulc était poussé vers la sortie.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais ont vécu un dernier jour du mercato particulièrement frustrant mardi soir. Le club rhodanien est notamment passé tout proche de s’offrir Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan, mais le prêt du milieu de terrain français de 27 ans a finalement capoté. La faute au départ avorté de Nicolas Tagliafico vers l’Atlético de Madrid, qui aurait libéré la masse salariale suffisante. L’Argentin n’est pas parti, au contraire de Caleta-Car et de Fofana, mais d’autres Lyonnais poussés vers la sortie ont eux aussi plombé les plans de l’OL en restant au club.

L'offre tant espérée n'est jamais arrivée

C’est par exemple le cas de Pavel Sulc. Depuis le début du mercato, l’international tchèque, meilleur buteur de Lyon la saison dernière, est annoncé sur le départ et notamment en Premier League. La réalité du mercato de Pavel Sulc a toutefois été bien plus difficile que prévu comme le raconte Romain Molina dans sa dernière vidéo YouTube. Le journaliste l’affirme : Lyon n’a reçu aucune offre ferme et concrète pour l’ancien joueur du Viktoria Plzen. L’âge de Sulc et les doutes quant à son physique ont freiné les clubs potentiellement intéressés, qui n’ont pas dégainé.

Ils ont peut-être aussi été refroidis par les exigences financières de l’Olympique Lyonnais, bien décidé à réaliser une grosse plus-value sur ce dossier puisque Matthieu Louis-Jean réclamait au moins 20 millions d’euros pour l’attaquant tchèque, acheté à Plzen pour 7,5 millions d’euros un an plus tard. Au final, ce non-départ de Sulc n’a pas du tout faire les affaires de l’OL dans la dernière ligne droite de ce mercato estival.

Espérons au moins que le Tchèque saura être utile pour le club rhodanien en cette saison 2026-2027, avec probablement un statut de doublure de l’excellent Loïs Openda, très performant depuis son arrivée dans le Rhône.