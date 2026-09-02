Sulc invendable, l'OL n'a pas reçu une seule offre

Il devra faire face à la concurrence comme c’est la règle partout..Il dispose d’un préjugé favorable mais c’est le terrain qui fait la différence.A lui de jouer et il faut arrêter de polémiquer sur son avenir,il n’est qu’au début de sa carrière et doit encore progresser.
deaj croire a un mec invisible dans le ciel.... ca n aide pas
Mais non ca fera 20M avec bonus ( si il est ballon d or , si il marque 30buts dans la saison bref des trucs comme ca ) ca fera juste 12M
Pour un joueur acheté en fin de mercato a un club de ligue 2, je trouve que cest cher, 20 millions + 12% a la revente. Je be remets pas en question le niveau du joueur ni sa mentalité qui doit etre bonne avec une bonne éducation mais finalement on a vendu fofana 10 millions, le reste ayant servi a ce transfert.
Allez... On n'aurait jamais cru
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|3
|4
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|2
|4
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|6
|4
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|4
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|2
|3
|2
|1
|0
|1
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|3
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|3
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|1
|0
|1
|2
|5
|-3
|2
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|2
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|4
|4
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|4
|5
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|2
|0
|1
|1
|2
|4
|-2
|1
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|0
|2
|0
|0
|2
|3
|8
|-5
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