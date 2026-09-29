L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

Limité par un effectif restreint, Bruno Genesio pourrait rapidement faire appel à Antoine Valero à l’OM. Le jeune attaquant de 18 ans est considéré comme un élément très prometteur en interne.

Malgré les départs de Mason Greenwood ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Genesio n’a pas encore donné sa chance à un jeune sur le poste de numéro neuf cette saison. Gouiri se partage le temps de jeu avec Maupay et Moumbagna, lesquels n’apportent toutefois pas satisfaction. Au vu des solutions restreintes à la disposition du coach de l’OM pour accompagner l’international algérien, il ne serait pas étonnant de rapidement voir le jeune Antoine Valero avec les pros.

Machine à but en National U19 et en National 2 (23 buts la saison dernière), l’attaquant de 18 ans, dont le contrat va devenir automatiquement professionnel, représente l’avenir du club à ce poste. Une source en interne au sein du club marseillais en est persuadé et l’a fait savoir à La Provence. « Valero ? Il deviendra pro automatiquement s'il remplit certains critères. Il faut qu'il s'étoffe physiquement, qu'il se frotte à l'entraînement avec les adultes au quotidien, mais on n'a aucune inquiétude sur son évolution. On croit beaucoup en lui » glisse-t-on en interne du côté de la Commanderie.

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