L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

OM29 sept. , 19:00
parCorentin Facy
1
Ajouter comme source préférée sur Google
Limité par un effectif restreint, Bruno Genesio pourrait rapidement faire appel à Antoine Valero à l’OM. Le jeune attaquant de 18 ans est considéré comme un élément très prometteur en interne.
Malgré les départs de Mason Greenwood ou encore de Pierre-Emerick Aubameyang, Bruno Genesio n’a pas encore donné sa chance à un jeune sur le poste de numéro neuf cette saison. Gouiri se partage le temps de jeu avec Maupay et Moumbagna, lesquels n’apportent toutefois pas satisfaction. Au vu des solutions restreintes à la disposition du coach de l’OM pour accompagner l’international algérien, il ne serait pas étonnant de rapidement voir le jeune Antoine Valero avec les pros.
Machine à but en National U19 et en National 2 (23 buts la saison dernière), l’attaquant de 18 ans, dont le contrat va devenir automatiquement professionnel, représente l’avenir du club à ce poste. Une source en interne au sein du club marseillais en est persuadé et l’a fait savoir à La Provence. « Valero ? Il deviendra pro automatiquement s'il remplit certains critères. Il faut qu'il s'étoffe physiquement, qu'il se frotte à l'entraînement avec les adultes au quotidien, mais on n'a aucune inquiétude sur son évolution. On croit beaucoup en lui » glisse-t-on en interne du côté de la Commanderie.

Lire aussi

L'OM craint un double fiasco au mercatoL'OM craint un double fiasco au mercato
Reste maintenant à voir si Bruno Genesio, qui a utilisé les ailiers Keyliane Abdallah et Tadjidine Mmadi en Ligue 1 et en Europa League cette saison, en fera de même avec le jeune buteur Antoine Valero. Les supporters de l’OM, qui ont de toute façon bien compris qu’ils allaient vivre une saison galère, n’attendent que ça. Le joueur aussi puisque, à l’instar de Milan Leccese, autre grand talent du centre de formation de l’Olympique de Marseille, l’attaquant de 18 ans se pose quelques questions sur son avenir au club, frustré de ne pas encore avoir eu sa chance avec les professionnels malgré une vraie pénurie à son poste.
Articles Recommandés
Ldn Espagne Croatie Les Compos 20h45 Sur Lequipe Live Foot
Ligue des Nations

LdN : Espagne - Croatie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)

Edf Lepaul Deja Enterre Il Na Pas Le Niveau
Equipe de France

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Losc Linquietante Sortie Sur Blessure Dethan Mbappe
LOSC

LOSC : L’inquiétante sortie sur blessure d’Ethan Mbappé

La Premier League Condamne City Qui Se Clame Innocent
Premier League

La Premier League condamne City, qui se clame innocent

Fil Info

29 sept. , 19:53
LdN : Espagne - Croatie : les compos (20h45 sur L’Equipe Live Foot)
29 sept. , 19:30
EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau
29 sept. , 18:38
LOSC : L’inquiétante sortie sur blessure d’Ethan Mbappé
29 sept. , 18:34
La Premier League condamne City, qui se clame innocent
29 sept. , 18:30
EdF : Zidane n’a que le 7e salaire mondial chez les sélectionneurs
29 sept. , 18:00
OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique
29 sept. , 17:34
L1 : Létang bat Richard et remplace Longoria à l'EFC
29 sept. , 17:30
Elle déclare sa flamme pour Désiré Doué, polémique sur La Chaine L’Equipe
29 sept. , 17:00
Manchester City se savait condamné et a claqué 530 ME

Derniers commentaires

OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.

La FFF ne veut plus entendre parler de Deschamps

Vous vous étonnez maintenant ? DESCHAMPS lui même a refusé tout hommage à la suite de la coupe du monde . Prenons acte ,et laissons ZIZOU travailler dans la sérénité comme on a laissé Deschamps travailler dans la sérénité.

Ligue 1

CalendrierRésultats

Regular Season

ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1Monaco logo
Monaco
135410835
2Olympique Lyonnais logo
O. Lyonnais
1153201028
3Paris logo
Paris
115320835
4LOSC Lille logo
LOSC Lille
105311844
5Rennes logo
Rennes
10531189-1
6Paris Saint Germain logo
Paris Saint Germain
85221871
7Angers SCO logo
Angers SCO
75212651
8Strasbourg logo
Strasbourg
7521210100
9Le Mans logo
Le Mans
65131990
10Auxerre logo
Auxerre
65203712-5
11Brest logo
Brest
5512278-1
12Lorient logo
Lorient
5512256-1
13Toulouse logo
Toulouse
5512279-2
14Nice logo
Nice
5512236-3
15Lens logo
Lens
45113990
16Troyes logo
Troyes
45113411-7
17Olympique Marseille logo
O. Marseille
3510478-1
18Le Havre logo
Le Havre
2502347-3

Loading