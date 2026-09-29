LOSC : L’inquiétante sortie sur blessure d’Ethan Mbappé

LOSC : L’inquiétante sortie sur blessure d’Ethan Mbappé

LOSC29 sept. , 18:38
parCorentin Facy
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Titulaire en Estonie à l’occasion d’un match de qualification à l’Euro Espoirs, Ethan Mbappé est sorti prématurément. L’attaquant du LOSC et des Bleuets a été contraint de céder sa place à Bahoya dès la 12e minute de jeu et les images sont inquiétantes pour les supporters lillois. Le frère de Kylian Mbappé a effectivement été évacué sur civière après avoir été sévèrement touché à la cheville. De quoi s’inquiéter et remettre en cause sa participation pour les deux matchs à venir, à Orléans, contre le Luxembourg et la Suisse.
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EdF : Zidane n’a que le 7e salaire mondial chez les sélectionneurs

Amis smicards, réservez vite vôtre place pour le prochain match , zizou va se retrouver sur la paille 😭 ... des jeux et du pain , cela suffit a tenir son peuple qu'ils disaient 🥴 , mais 🤫 , tout va bien

OL : Sulc vendu cet hiver, Fonseca est catégorique

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses

L'OM tient son futur buteur pour zéro euro

F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article

EdF : Lepaul déjà enterré, il n'a pas le niveau

Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.

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