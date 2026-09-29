LOSC : L’inquiétante sortie sur blessure d’Ethan Mbappé

Titulaire en Estonie à l’occasion d’un match de qualification à l’Euro Espoirs, Ethan Mbappé est sorti prématurément. L’attaquant du LOSC et des Bleuets a été contraint de céder sa place à Bahoya dès la 12e minute de jeu et les images sont inquiétantes pour les supporters lillois. Le frère de Kylian Mbappé a effectivement été évacué sur civière après avoir été sévèrement touché à la cheville. De quoi s’inquiéter et remettre en cause sa participation pour les deux matchs à venir, à Orléans, contre le Luxembourg et la Suisse.