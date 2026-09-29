EdF : Zidane n’a que le 7e salaire mondial chez les sélectionneurs

Amis smicards, réservez vite vôtre place pour le prochain match , zizou va se retrouver sur la paille 😭 ... des jeux et du pain , cela suffit a tenir son peuple qu'ils disaient 🥴 , mais 🤫 , tout va bien
Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜
J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses
F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article
Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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