EdF : Zidane n’a que le 7e salaire mondial chez les sélectionneurs

Zinedine Zidane émarge à 300.000 euros bruts par mois avec l’équipe de France selon L’Equipe. Un salaire qui ne lui permet pas d’intégrer le top 5 des sélectionneurs les mieux payés au monde.

Zinedine Zidane ne s’en est pas caché face à la presse, il a réalisé son plus grand rêve d’entraîneur en rejoignant l’équipe de France. Le successeur de Didier Deschamps a en plus réussi ses débuts avec deux victoires à l’extérieur en Ligue des Nations, en Turquie vendredi soir puis en Belgique ce lundi. De quoi permettre à Zinedine Zidane de travailler sereinement avec son groupe alors que deux autres matchs l’attendent durant cette trêve.

Zidane 7e sélectionneur le mieux payé au monde

Le moment a par ailleurs été choisi par L’Equipe pour dévoiler les détails du contrat qui lie la FFF à l’ex-entraîneur du Real Madrid. Selon le quotidien national, Zidane perçoit 300.000 euros bruts mensuels avec l’équipe de France, soit près de 4 millions d’euros par an. Un salaire important bien sûr mais qui ne place pas le champion du monde 1998 parmi les cinq sélectionneurs les mieux payés au monde selon RMC.

Dans le Moscato Show, le journaliste Valentin Jamin a fait un point sur le classement, révélant que Carlo Ancelotti était très loin devant tout le monde avec 10 millions d’euros par an au Brésil. Derrière lui, on retrouve Jürgen Klopp (Allemagne) avec 7 millions d’euros par an puis Mauricio Pochettino (Etats-Unis) qui émarge à 6 millions par an, un total à peine supérieur à Thomas Tuchel (Angleterre).

Le champion du monde en titre Luis de la Fuente (Espagne) et le vice-champion du monde Lionel Scaloni (Argentine) complètent le top 6. Vient ensuite Zinedine Zidane et ses 4 millions d’euros par an. Notons par ailleurs que le nouveau sélectionneur des Bleus a, selon L’Equipe, renoncé à environ 44.000 euros de droit à l’image par match, négociant en contrepartie des primes plus importantes à l’occasion des grandes compétitions (Euro, Coupe du monde).