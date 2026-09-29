La Premier League condamne City, qui se clame innocent

Puisqu'ils veulent être dissuasifs, autant l'être BIEN ! 😜
J'ai trouvé par moment qu'il faisait de bons appels de balles mais on ne lui pas fait la passe. Ça change pas mal les choses
F01..... Si vous étiez métis informé, vous n'auriez pas pondu cet article
Et les mecs de RMC ont ils le niveau ? Je demande ca comme ca, parceque ne vont pas la perdre leur place pourtant. Le Paul est moyen avec Rennes en ce moment, faut pas l'oublié aussi. Il a le droit aussi de pas être dans une bonne période.
Vous vous étonnez maintenant ? DESCHAMPS lui même a refusé tout hommage à la suite de la coupe du monde . Prenons acte ,et laissons ZIZOU travailler dans la sérénité comme on a laissé Deschamps travailler dans la sérénité.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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Manchester City statement: "Manchester City FC is both disappointed and surprised by the opinion of the Premier League Commission, that has been published today. "The Club is innocent of the accusations made by the Premier League and a comprehensive body of irrefutable evidence
BREAKING: The Premier League confirm an independent Commission has found Manchester City guilty of all charges related to serious breaches of the Premier League’s financial rules over a nine-season period, and the majority of charges in relation to its failure to co-operate with