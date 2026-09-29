La Premier League condamne City, qui se clame innocent

La commission indépendante de la Premier League a officiellement jugé Manchester City coupable de toutes les accusations liées à de graves violations du règlement financier pendant neuf saisons. Ce à quoi le club anglais a répondu en clamant son innocence.

« Le Club est innocent des accusations portées par la Premier League et un ensemble complet de preuves irréfutables existe pour soutenir toutes ses positions, relatives à cette affaire. Le Club sera donc intransigeant, et proactif là où cela sera nécessaire, dans tous les forums réglementaires et juridiques appropriés » explique Manchester City dans un communiqué officiel publié ce mardi, avant de poursuivre.

« La procédure de la Premier League reste en cours, avec des éléments significatifs non achevés. Manchester City FC va désormais poursuivre les voies de recours qui lui sont ouvertes, sur la base que cet avis contient des erreurs manifestes, de droit, de principe et de fait, et qu'il est non fiable » détaille le club anglais. « Le Club a scrupuleusement respecté la procédure régulière pendant huit ans, dans l'attente que le Conseil et l'Exécutif de la Premier League se comportent en tant que régulateur indépendant, impartial et équitable, exempt d'influences partisanes. Le Club est évidemment limité dans ce qu'il peut dire de plus jusqu'à ce que toutes les procédures futures soient achevées » conclut le vice-champion d’Angleterre en titre.